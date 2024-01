Aéronautique : Liebherr Aerospace annonce un important plan de recrutement à Toulouse

L'année de la filière aéronautique à Toulouse débute avec de belles perspectives. L'un des plus importants sous-traitants industriels de l'industrie a lancé son année 2024 avec l'annonce d'un plan de recrutement important en région toulousaine. ETI familiale, Liebherr Aerospace compte recruter 160 nouveaux collaborateurs au cours de cette nouvelle année a fait savoir l'entreprise ces dernières heures dans un communiqué.

« Jusqu'ici, nous n'avions pas un grand intérêt à communiquer car nous sommes une ETI familiale non cotée en bourse, mais nous voyons que c'est beaucoup plus important pour la marque employeur, simplement pour se faire connaitre », avait notamment déclaré Nathalie Duquesne, la directrice générale de Liebherr Aerospace, lors des 10 ans de l'AéroForum, événement organisé par La Tribune le 9 novembre à Toulouse.

Le sous-traitant aéronautique de rang 1 compte ainsi organiser un nouveau job dating pour trouver en partie les profils adéquats à ses besoins. Après inscription sur un site dédié (www.liebherr-recrute.fr ) pour une pré-sélection, les candidats retenus auront rendez-vous le lundi 5 février à l'Envol des Pionniers. À cette occasion, le groupe compte particulièrement recruter « des profils ingénieurs et cadres », précise-t-il.

Un contexte concurrentiel fort

Mais dans l'ensemble, le spécialiste des systèmes d'air aéronautiques cherchent dans toutes les professions : les métiers de l'ingénierie, de la production et de la supply chain. « Ils contribueront à relever de nombreux défis, dont le plus important est celui fixé par la communauté aéronautique, à savoir la contribution à la neutralité carbone d'ici 2050 avec le développement de l'avion décarboné », souligne Liebherr Aerospace. En 2023 déjà, l'entreprise avait gonflé ses rangs de 130 collaborateurs supplémentaires avait annoncé le DRH, Jérôme Noyer, lors d'un entretien accordé à La Tribune en janvier 2023, portant ainsi les effectifs totaux à 1.670 personnes sur ses sites de Toulouse et Campsas jusqu'à présent.

Pour séduire, le groupe veut s'inspirer des techniques de recrutement des nouveaux entrants dans la filière aéronautique, comme Ascendance, qui développe un VTOL à Toulouse. « Nous n'avons pas de difficultés de recrutement », confiait d'ailleurs récemment Jean-Christophe Lambert, co-fondateur et CEO de la startup.

Du côté de Liebherr, le groupe a par exemple mis en place un FabLab en interne, dédié aux salariés, afin d'offrir « la possibilité d'innover hors processus et permettre à chacun de porter une innovation jusqu'au bout », confie Nathalie Duquesne. Mais la dirigeante ne pourra pas s'extraire d'une situation complexe au sein de la filière : selon la dernière enquête de l'Insee dédiée à la filière aérospatiale et dévoilée en décembre 2023, 86% des entreprises ont déclaré rencontrer d'importantes difficultés dans leur recrutement, entre manque de candidats et concurrence avec les autres employeurs.

Réorganisation industrielle en cours

Par ailleurs, ce plan de recrutement doit permettre de préparer les équipes de Liebherr Aerospace au nouveau dispositif industriel qui se dessine. L'entreprise double actuellement de taille son site de Campsas (Tarn-et-Garonne), avec la construction d'un nouveau bâtiment industriel de 12.000 m2. L'opération nécessite un investissement de 30 millions d'euros et doit être mis en service en 2025.

« Ce nouveau bâtiment va être dédié à la production d'échangeurs de chaleur, c'est un composant clé des systèmes d'air. Par conséquent, cette activité, qui est aujourd'hui sur le site de Toulouse, va être transférée à Campsas. Il y a des synergies possibles avec l'usinage de pièces mécaniques de haute précision, déjà présent sur place. Le site de Toulouse va ainsi se concentrer sur les activités d'assemblage et de maintenance », expliquait Mathieu Tournier, aussi directeur général de Liebherr Aerospace, en 2022 dans les colonnes de La Tribune.

Selon lui, les investissements vont permettre à l'entreprise de gonfler ses capacités industrielles de 40% sur l'ensemble des deux sites, tandis que l'implantation de Campsas doit passer de 200 à 400 salariés.