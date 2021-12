Mecachrome et WeAre s'unissent pour créer un géant européen des pièces aéronautiques

C'est une étape majeure dans la consolidation de la supply chain aéronautique. Mecachrome et WeAre annoncent ce vendredi 17 décembre "être en négociations exclusives en vue de créer un leader européen des pièces élémentaires aéronautiques".

Deux groupes solides de la supply chain

Mecachrome est un groupe de 2.400 salariés qui réalisait 380 millions d'euros de chiffre d'affaires avant la crise (avant de chuter à 220 millions de chiffre d'affaires en 2020) et spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques pour les structures d'avions et les moteurs aéronautiques et automobiles. En juillet dernier, le fabricant avait réalisé une première étape dans sa stratégie de consolidation en rachetant Hitim, société de 130 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires spécialisée dans les pièces de haute précision. Historiquement basé à Tours, le groupe avait déplacé depuis cet automne son siège social à Toulouse.

De son côté, WeAre est né en 2016 du regroupement de plusieurs entreprises familiales de la supply chain aéronautique avant de connaître une ascension spectaculaire. Entre 2016 et 2019, son chiffre d'affaires est passé de 50 à 143 millions d'euros et l'effectif lui aussi a grandi à vitesse grand V, de 300 à 1.400 salariés en l'espace de trois ans. La crise a donné un coup d'arrêt net à la dynamique du groupe qui réalisait 80% de son activité dans l'aéronautique civile en fabriquant des pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions à forte valeur technologique. Son chiffre d'affaires a plongé à 90 millions d'euros et l'effectif est descendu sous la barre du millier de collaborateurs. WeAre avait également déjà réalisé une première acquisition début novembre avec le rachat de Taramm et Gamma-Tial, spécialisées dans la fonderie titane (20 millions de chiffre d'affaires en 2019 et 90 salariés aujourd'hui).

Un futur champion aéronautique de 450 millions d'euros

Le rapprochement de Mecachrome et WeAre vise à créer un groupe qui générera dès 2022 un chiffre d'affaires combiné supérieur à 450 millions d'euros et fort d'environ 3. 600 collaborateurs. L'opération en cours de finalisation, et soutenue par Tikehau Ace Capital et Bpifrance, prendrait la forme d'une acquisition de WeAre par Mecachrome, le nouveau groupe devant être dirigé par Christian Cornille (Mecachrome) en qualité de président exécutif, et Pascal Farella (WeAre) deviendrait directeur général délégué en charge des opérations.

Depuis des années, les grands donneurs d'ordre comme Airbus ou Safran appellent de leurs voeux à des rapprochements pour créer des sous-traitants plus forts et moins nombreux. Déjà imaginée avant la crise face à la montée des cadences, la consolidation de la supply chain aéronautique s'avère encore plus nécessaire pour surmonter la crise actuelle. Objectif : répondre à des commandes de plus en plus colossales et à une production de plus en plus internationalisée. "Il y a quelques années, un appel d'offres portait sur deux millions d'euros. Aujourd'hui, c'est plutôt 5, 10, voire 15 millions d'euros par an. Et cela va continuer à grossir. Les nouveaux avions s'appuieront sur des sociétés plus grandes, plus fortes, capables de créer des usines du jour au lendemain dans n'importe quel pays et encore plus performantes en termes de gestion. Les fournisseurs de demain pèseront entre 300 millions et 1 milliard d'euros", résumait à La Tribune Pascal Farella, le CEO de WeAre en septembre dernier.

