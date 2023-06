Aéronautique : Liebherr Aerospace Toulouse investit 30 millions d'euros pour construire une nouvelle usine

Liebherr-Aerospace Toulouse pousse les murs. Après avoir réduit la voilure durant la crise, le centre d'excellence pour les systèmes d'air aéronautiques du groupe Liebherr a vu son chiffre d'affaires bondir de 29% sur un an en 2022 pour s'établir à 591 millions d'euros. Et dès cette année, la société entend retrouver les 670 millions d'euros de chiffre d'affaires d'avant-crise.

Pour soutenir cette croissance, Liebherr-Aerospace Toulouse double de taille sur son site de Campsas dans le Tarn-et-Garonne avec la construction d'un nouveau bâtiment industriel de 12.000 m2. Ce bâtiment écoresponsable sera également la vitrine industrie du futur de l'entreprise, présentant des technologies de production et des processus industriels de pointe. L'opération, qui va demander 30 millions d'euros d'investissement, doit commencer à sortir de terre en septembre prochain pour une mise en service en 2025.

« Avec la croissance de notre entreprise, nous avons besoin d'augmenter notre capacité industrielle. Nous avons choisi de le faire en France. À Campsas, nous avions déjà une capacité industrielle de 10.000 m2 dédiée à l'usinage. Nous allons y agréger les activités d'échangeurs de chaleur aujourd'hui réalisées sur notre site de Toulouse pour créer un centre d'excellence de fabrication à la fois en termes d'usinage et de fabrication d'échangeur de chaleur. Il existe des synergies entre les deux procédés industriels et donc cela faisait du sens de rapprocher ces deux activités sur un même site », explique Mathieu Tournier, directeur général de Liebherr-Aerospace Toulouse.

Le site de Campsas, qui emploie aujourd'hui 200 salariés, devrait atteindre à terme un effectif de 400 personnes avec une activité stratégique dans la remontée des cadences aéronautiques.

« Les échangeurs de chaleur sont des composants-clés pour nos systèmes d'air. Il faut savoir que chaque avion compte entre six et dix échangeurs rien que pour les systemes de conditionnement. L'augmentation des cadences booste les productions. D'autant que nous avons décidé depuis quelques années de nous lancer dans la réparation des échangeurs de chaleur. Nous avons commencé sur notre site du Michigan, aux États-Unis. Et cela fonctionne tellement bien que nous avons également développer cette capacité à Toulouse et à Singapour. C'est autant d'activité supplémentaire », ajoute Mathieu Tournier.