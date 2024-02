Aéronautique : Liebherr Aerospace Toulouse rachète les activités de Sibi face à la montée des cadences

La consolidation s'accélère dans la filière aéronautique. Après de nombreuses annonces chez les fabricants de pièces comme Mecachrome ou Nexteam, les autres pans du secteur s'y mettent aussi. Liebherr Aerospace Toulouse, centre d'excellence pour les systèmes d'air aéronautiques du groupe Liebherr, vient de mettre la main sur les activités de Sibi, filiale du groupe familial industriel KEP Technologies spécialisée dans l'industrialisation et la production d'ensembles métalliques.

Une centaine de salariés intégrés

En 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de quelque 11 millions d'euros et employait plus de 120 personnes sur ses deux sites de Montauban et Toulouse. L'ensemble des effectifs a été repris et une nouvelle entité juridique dénommée Liebherr Aerospace Montauban SAS a été créée sous la direction de Guillaume Deltombe, ancien responsable de la production de Liebherr Aerospace Toulouse.

« En rachetant SIBI SAS, nous souhaitons améliorer nos performances opérationnelles et industrielles en nous appuyant sur les compétences des collaborateurs de Liebherr Aerospace Montauban, qui ont une grande expérience dans le domaine de la tôlerie, de l'usinage de pièces complexes, de la soudure aéronautique et de l'assemblage. Notre objectif est de renforcer les capacités industrielles de l'entreprise pour répondre aux besoins croissants du secteur, dans un contexte d'augmentation des cadences de production d'avions », a expliqué François Lehmann, directeur général de Liebherr Aerospace Toulouse.

Forte croissance avec la remontée des cadences

Après un coup d'arrêt durant la crise sanitaire qui a fait chuter son chiffre d'affaire de 672 à 402 millions d'euros entre 2019 et 2020, Liebherr Aerospace Toulouse est remontée en 2022 à 591 millions d'euros. Son chiffre d'affaires pour 2023 n'a pas encore été publié mais la société vise un retour au niveau d'avant-crise.

Sous-traitant aéronautique de rang 1 pour les avions Airbus, ATR, Dassault, Embraer et Bombardier, le groupe bénéficie à plein de la remontée des cadences d'Airbus. Le constructeur aéronautique européen prévoit d'atteindre une cadence record de 75 A320 NEO par mois en 2026.

Nouvelle usine dans le Tarn-et-Garonne

Avec cette acquisition, Liebherr Aerospace Toulouse entend accroître ses capacités de production. En parallèle, le groupe investit 30 millions d'euros pour doubler de taille sur son site de Campsas dans le Tarn-et-Garonne avec la construction d'un nouveau bâtiment industriel de 12.000 m2 qui doit entrer en service en 2025. L'usine regroupera la production d'échangeurs de chaleur, une activité stratégique dans la remontée des cadences aéronautiques.

« Les échangeurs de chaleur sont des composants-clés pour nos systèmes d'air. Il faut savoir que chaque avion compte entre six et dix échangeurs rien que pour les systèmes de conditionnement. L'augmentation des cadences booste les productions. D'autant que nous avons décidé depuis quelques années de nous lancer dans la réparation des échangeurs de chaleur. Nous avons commencé sur notre site du Michigan, aux États-Unis. Et cela fonctionne tellement bien que nous avons également développé cette capacité à Toulouse et à Singapour. C'est autant d'activité supplémentaire », expliquait en juin dernier Mathieu Tournier, directeur général de Liebherr Aerospace Toulouse.

160 recrutements et l'avion décarboné en ligne de mire

En attendant cette nouvelle usine, Liebherr Aerospace a annoncé début janvier un plan de 160 recrutements pour l'année 2024 sur ses sites de Toulouse et Campsas. Pour attirer les talents, le groupe met en avant ses projets à destination de l'avion décarboné.

« Cela fait une vingtaine d'années déjà que nous produisons des compresseurs d'air pour alimenter des piles à combustible pour l'automobile. Nous étudions désormais des compresseurs de plus forte capacité pour convenir aux besoins de l'aéronautique... Les systèmes thermiques seront également clés dans cette décarbonation du secteur. Aucun avion à hydrogène ne décollera si nous ne travaillons pas sur cette gestion thermique. Raison pour laquelle Liebherr Aerospace a décidé d'internaliser la production d'une pompe liquide qui permet d'avoir un système de transport du froid dans l'avion dans le cadre du plan France Relance », rappelait début 2023 Nathalie Duquesne, DG de la société.

