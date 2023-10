Reportage : plongée dans les coulisses d'Aura Aero, l'outsider toulousain de l'aviation décarbonée

Sur la piste de l'aéroport Toulouse-Francazal, impossible de passer à côté de l'avion rouge vif. Ce matin, Aura Aero a sorti de son hangar son avion de formation biplace Integral S pour mener des tests. L'aéronef, qui a réalisé avec succès fin juillet son premier vol, entre dans la dernière ligne droite de la certification. Le jeune constructeur aéronautique toulousain espère obtenir un feu vert de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) au printemps 2024 puis un go des autorités américaines six mois plus tard.

L'Integral S a réalisé son premier vol fin juillet (Crédits : Rémi Benoit).

Une certification attendue d'ici début 2024 pour l'Integral R

Cinq ans après son lancement, Aura Aero commence à toucher du doigtsson rêve de produire en série une nouvelle génération d'avions depuis Toulouse. Un défi qui est loin d'être un long fleuve tranquille. Dans le hangar, les équipes de la jeune société s'affairent autour d'un deuxième prototype d'Integral R qui succèdera au premier modèle, victime d'un crash au printemps 2022. Cette nouvelle version de l'avion biplace destiné à la voltige effectuera son premier vol dans les prochaines semaines. La société a effectué quelques modifications sur l'avion pour prendre en compte les recommandations du rapport d'enquête du Bureau d'enquête accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État (BEA-É) notamment ergonomiques pour rendre plus accessible l'emplacement de la manette de déclenchement du parachute de l'avion. « Mais il s'agit de modifications mineures, l'architecture de l'avion et sa conception n'ont pas été modifiées », précise Aura Aero.

Les équipes d'Aura Aero s'affairent autour du nouveau prototype d'Integral R qui devrait voler dans les prochaines semaines (Crédits : Rémi Benoit).

La société espère obtenir la certification EASA de cet avion entre fin 2023 et début 2024. Une fois passé ce cap de la certification, Aura Aero entrevoit un véritable décollage de sa production d'avions. Alors qu'en cinq ans, l'entreprise aura fabriqué à la fin de l'année huit aéronefs, Aura Aero compte produire une douzaine d'avions rien que sur l'année 2024.

Aura Aero prépare en parallèle l'Integral R pour son premier vol (en haut) et finalise une version électrique (en bas) (Crédits : Rémi Benoit).

Répondre aux énormes besoins de formation des pilotes

Il faut dire que le carnet de commandes commence déjà à bien se remplir. La constructeur a déjà recueilli des commandes fermes pour ses avions biplaces notamment de Midi-Pyrénées Voltige et Dijon Voltige. La famille Integral doit aussi être livrée auprès des aéroclubs de Châteauroux, de Luchon, de Graulhet, de l'Airbus Flight Academy basée à Angoulême ou encore au profit d'un partenariat avec l'université aéronautique EmbryRiddle en Floride. Aura Aero compte surfer sur les énormes besoins de formation à venir alors que le secteur aérien aura besoin de près de 600.000 pilotes d'ici à 2040 d'après les projections d'Airbus.

En parallèle, Aura Aero finalise une version électrique de son avion biplace baptisé Integral E, qui avait été dévoilé au Salon du Bourget. Son premier vol est espéré à la fin de l'année. Outre les besoins de formation, cet appareil pourrait à terme être utilisé pour l'aérolargage de planeurs.

Pour accomplir sa montée en cadence, Aura Aero marie l'héritage de l'aviation légère et des innovations de pointe. Plutôt que de se tourner vers les composites ou l'aluminium, le constructeur toulousain a ainsi fait le choix d'une structure en bois carbone pour ses aéronefs.

La structure de l'avion est composée à 70% de bois (Crédits : Rémi Benoit).

« Cette structure composée à 70 % de bois et 30% de carbone est un signe distinctif d'Aura Aero », confirme la société. « Le bois est historiquement utilisé dans l'aviation légère et les avions de voltige parce que c'est léger, réparable et que cela apporte une souplesse et une durabilité des matériaux qui ont un bilan carbone très faible, contrairement à l'aluminium par exemple. » À terme, le constructeur imagine même remplacer le carbone par de la fibre de lin pour réduire l'impact carbone de ses aéronefs.

Côté innovation, Aura Aero est l'une des premières sociétés, avec Airbus, à avoir mis en place un plan numérique pour gérer le câblage de son avionique.

Aura Aero dispose d'un plan numérique pour gérer le câblage de son avionique. (Crédits : Rémi Benoit)

Autant de briques technologiques qui pourront être utilisées par la suite pour réaliser l'ambitieux projet d'avion régional électrique de 19 places pour lequel le constructeur aéronautique toulousain a obtenu un feu vert dans l'optique de bâtir une usine de 40.000 m2 à l'aéroport Toulouse-Francazal. Pour poursuivre tous ces projets, l'entreprise de 220 salariés s'apprête à boucler une levée de fonds d'au moins 50 millions d'euros dans les prochaines semaines.

