Aéronautique : Aura Aero réalise le premier vol d'Integral S, son avion de formation biplace

Nouvelle étape de franchie pour Aura Aero. Le constructeur aéronautique toulousain a réalisé avec succès le 28 juillet dernier le premier vol d'Integral S depuis l'aéroport de Toulouse-Francazal. Il s'agit du deuxième appareil de la gamme d'Aura Aero à prendre son envol après le décollage à l'été 2020 de l'avion biplace Integral R.

Un avion destiné à la formation

Contrairement à l'Integral R qui est équipé d'un train d'atterrissage classique, l'appareil Integral S est une version dotée d'un train tricycle (avec trois roues à l'avant). Cette configuration facilite grandement la visibilité pour le roulage, décollage et atterrissage de l'avion, raison pour laquelle Aura Aero veut en faire un avion de formation. « Cet appareil répond à l'important besoin mondial de formation estimé à près de 300.000 pilotes d'ici dix ans », indique la société. Avant d'ajouter : « Avec son option

IFR (Instrument Flight Rule) et ses systèmes modernes et connectés, l'appareil répond aux derniers standards de formation. »

La campagne de vol d'essais doit se poursuivre dans les mois à venir jusqu'à l'obtention de la certification EASA CS-23 qui devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2024, après celle d'Integral R qui l'aura précédée. Aura Aero finalise également Integral E, la version tout électrique de son avion de voltige biplace. « Nous allons intégrer la propulsion et les tests au sol avec l'objectif de réaliser le premier vol avant la fin de l'année », expliquait en mai dernier Jérémy Caussade, CEO d'Aura Aero.

La constructeur a déjà recueilli des commandes fermes pour ses avions biplaces notamment de Midi-Pyrénées Voltige et Dijon Voltige. Le premier est un club associatif toulousain de formation à la voltige aérienne et le second, un club de sport de voltige aérienne.

Une levée de fonds en cours de bouclage

En parallèle, Aura Aero poursuit le développement ERA, son avion de transport régional 19 places à propulsion électrique qui a remporté une dizaine de précommandes supplémentaires lors du Salon du Bourget.

Équipé de huit moteurs, l'aéronef dont le design final avait été dévoilé en mai dernier, sera en mesure de réaliser 150 nm (277 km) en tout électrique avec un rayon d'action total d'un peu plus de 1.600 km. Son premier vol est programmé en 2026 pour une mise en service en 2028. Mais bien que l'avion régional n'ait pas encore volé, la startup a déjà décroché en un an et demi plus de 330 précommandes de la part de neuf compagnies aériennes et des loueurs d'avions dont une première méga précommande record de 200 appareils de la part de la société de leasing Amedeo.

Par ailleurs, la société toulousaine, qui veut créer une usine d'avions électriques de 40.000 m2 à Francazal, est en train de boucler une levée de fonds d'au moins 50 millions d'euros.

