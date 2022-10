Aura Aero décroche 130 précommandes supplémentaires pour son avion électrique

L'avion électrique d'Aura Aero n'a pas encore volé mais il continue d'attirer les convoitises. Après une première méga précommande de 200 appareils de la part de la société de leasing Amedeo en octobre 2021, le constructeur aéronautique toulousain annonce ce mercredi 5 octobre avoir signé plus de 130 lettres d'intention d'achat supplémentaires pour ERA (Electric regional aircraft), son avion de transport régional de 19 places à propulsion électrique. Cet appareil, qui vise jusqu'à 400 km d'autonomie en 100% électrique, doit réaliser son premier vol fin 2024 pour une entrée en service programmée en 2027.

Aura Aero développe un avion électrique de 19 places. (Crédits: Rémi Benoit)

Les précommandes émanent de neuf compagnies dont : Afrijet (Gabon - 10 appareils), Elitavia (Malte - 20 appareils), DUX (Brésil - 20 appareils), Flying Green (France - 10 appareils), FMS (Suisse - 10 appareils), Twinjet (France - 25 appareils) et trois compagnies dont le nom reste pour le moment confidentiel.

« Nous sommes très fiers d'avoir conquis des clients venus du monde entier et qui sont aussi bien des opérateurs cargo, des clients régionaux ou VIP. Nous avons désormais au global des intentions d'achat pour plus de 330 avions, ce qui est exceptionnel. Le succès commercial d'ERA démontre que le marché recherche ce genre d'avion et sa pertinence dans la mise en place d'une aviation décarbonée », réagit Jérémy Caussade, co-fondateur et président d'Aura Aero auprès de La Tribune.