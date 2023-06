Airbus, Elit'Avia, Safran.... Aura Aero engrange une moisson de précommandes et de partenariats au salon du Bourget

Un jour, une annonce. Aura Aero a distillé tout au long du Salon du Bourget une nouvelle moisson de précommandes pour ERA, son avion de transport régional 19 places à propulsion électrique.

Équipé de huit moteurs, l'aéronef dont le design final avait été dévoilé en mai dernier, sera en mesure de réaliser 150 kilomètres en tout électrique avec un rayon d'action total d'un peu plus de 1.600 km. Son premier vol est programmé en 2026 pour une mise en service en 2028. Mais bien que l'avion régional n'ait pas encore volé, la startup a déjà décroché en un an et demi plus de 330 précommandes de la part de neuf compagnies aériennes et des loueurs d'avions dont une première méga précommande record de 200 appareils de la part de la société de leasing Amedeo.

Huit avions pour Elit'Avia, trois pour Asian Aerospace

Lors du Salon du Bourget, le constructeur aéronautique toulousain a annoncé avoir signé une lettre d'intention avec Elit'Avia, acteur de l'aviation privée basé à Malte. La compagnie a décidé de commander huit avions supplémentaires, portant le montant de sa commande initiale de 20 à 28 appareils. « Pour accompagner notre croissance, comme le démontre notre récente implantation aux Etats-Unis, nous sommes très fiers de prendre part à la solution pour une approche durable de l'aviation privée à travers notre partenariat avec Aura Aero », a déclaré Michel Coulomb, président et chef de la direction chez Elit'Avia International.

De son côté, Asian Aerospace, compagnie basée aux Philippines et opérant depuis Manille, Cebu et Davao des vols charters domestiques et régionaux, a réalisé une précommande de trois exemplaires d'ERA. L'avion hybride-électrique sera utilisé « pour relier les nombreuses îles que comptent les Philippines » en permettant « aux tour-operators de réduire leur empreinte environnementale tout en améliorant leur offre ».

Aura Aero a enfin signé un protocole d'accord avec Afrijet. Cette compagnie aérienne privée basée au Gabon, est la première compagnie de la zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) et opère des vols réguliers entre le Gabon, La République Démocratique du Congo, le Bénin et la Guinée Equatoriale. « Afrijet est très impliquée dans les projets de décarbonation de l'aviation, et ERA est à nos yeux la solution la plus crédible et la plus mature. Nous sommes très heureux d'être associés d'ores et déjà à sa définition », a fait savoir Marc Gaffajoli, PDG d'Afrijet.

Airbus participe au développe d'un avion de voltige électrique

Par ailleurs, Aura Aero a signé la semaine dernière un protocole d'accord avec Airbus Flight Academy Europe (AFAE), filiale d'Airbus qui fournit des services de formation pour les pilotes et cadets civils de l'Armée française, portant sur l'introduction des avions à propulsion électrique pour la formation des pilotes commerciaux et militaires. Dans le cadre de cet accord, Airbus Flight Academy participera au développement initial d'Integral E, un avion biplace de formation tout-électrique. En opérant depuis un aéroport, l'aéronef pourra être rechargé en 20 à 30 minutes, pour une autonomie en vol d'une heure.

« La formation des pilotes est un domaine dans lequel nous pensons que sera rapidement adoptée une approche zéro-émission, en commençant par des avions biplaces. En nous associant à AFAE, nous allons développer un nouveau type de formation à propulsion électrique, au bénéfice de tous les futurs pilotes, quel que soit le type d'appareil sur lesquels ils voleront », espère Jérémy Caussade, président d'Aura Aero.

« L'objectif d'Airbus Flight Academy est d'opérer une flotte d'avions décarbonés d'ici à 2030. Nous sommes impatients de collaborer avec Aura Aero dans ce domaine et sommes convaincus qu'en mettant en commun nos expertises, nous pourrons atteindre notre objectif de décarboner l'approche actuelle de la formation de pilotes. Integral E pourrait devenir la première étape d'une collaboration plus étendue », estime de son côté Jean Longobardi, président d'Airbus Flight Academy.

Partenariat renforcé avec Safran

Autre annonce, Aura Aero a conclu avec Safran Helicopter Engines un accord de partenariat portant sur le projet de motorisation de l'avion ERA. Les deux partenaires vont coopérer pour évaluer les solutions d'intégration des turbogénérateurs développés par Safran en adéquation avec les besoins définis pour cet avion régional de 19 places. Ce protocole d'accord fait suite à un premier accord, signé en avril 2022 entre Aura Aero et Safran Electrical & Power, qui portait notamment sur les équipements électriques de cet avion.

Le constructeur aéronautique toulousain a aussi profité du salon pour dévoiler avoir sélectionné le Nantais 4CAD Group pour l'accompagner dans l'optimisation de ses fonctions supply et production avec une solution d'ERP en mode cloud pour gérer l'ensemble des processus achats et production.

Une implantation en Floride

Enfin, Aura Aero a finalisé un partenariat avec l'université aéronautique EmbryRiddle en Floride. Le jeune constructeur va s'implanter au coeur du parc de recherche et compte créer près de 20 nouveaux postes sur place. La société souhaite également lancer un programme de stages pour les élèves-pilotes de l'établissement américain désireux d'en apprendre davantage sur Integral, l'avion biplace de formation à capacité voltige, disponible en version thermique ou tout-électrique.

« L'université aéronautique Embry-Riddle joue un rôle important dans la formation de la nouvelle génération de talents de premier ordre en Floride. L'accord avec Aura Aero démontre l'importance de cet événement et sa capacité à créer des partenariats significatifs entre la Floride et la France afin de renforcer le développement des ressources humaines dans notre État. Ensemble, nous allons renforcer nos secteurs aérospatiaux en créant un pipeline pour répondre à la demande », a fait valoir le Gouverneur Nuñez lors de la signature de cet accord.