Aéronautique : le Gersois Equip'Aero racheté par le groupe Domusa

« La reprise de l'activité dans le secteur a relancé la machine à transactions qui était bloquée depuis la crise sanitaire. Il y a les entreprises sorties du Covid fragilisées qui n'ont pas les moyens de rester toutes seules et celles qui vont bien et qui justement en profitent pour acheter d'autres sociétés », analyse Raphaël Petit, nouveau managing partner d'Oaklins France.

Sa société qui a déjà été à la manoeuvre de l'acquisition de Syrlinks par Safran fin 2022 et des rachats de Mapaero et de Gillis avant le Covid, vient de conclure un nouveau deal alors que s'ouvre le salon du Bourget.

Le groupe Domusa signe l'acquisition de l'entreprise gersoise Equip'Aero, spécialiste de la fabrication et de la maintenance d'équipements moteur, et finalise à cette occasion un tour de table de 12 millions d'euros, intégralement en fonds propres, auprès du fonds Galiena Capital et du fonds Impulsion géré par IRDI Capital Investissement.

Devenir une ETI dans le secteur aéronautique

Constitué à partir du rachat d'une activité MRO du groupe Cobham avec l'appui du fonds Ciclad en 2010, Domusa s'est structuré par une série d'acquisitions successives (Satori en 2010, Sathom en 2016 et APS en 2021). Il compte plus de 140 collaborateurs répartis sur trois sites industriels. Il fabrique des produits en propre et assure la maintenance de ses équipements et ceux de tiers autour de l'électronique de contrôle, la gestion de l'alimentation, les filtres de puissance et les capteurs, ainsi que des instruments mécaniques d'aide à la navigation.

Avec cette nouvelle acquisition, Domusa devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2023 avec un effectif total de 200 collaborateurs. Le groupe veut pleinement participer à la dynamique de consolidation de la supply chain aéronautique en France. « L'acquisition d'Equip'Aero est une seconde étape mais Domusa compte bien continuer les acquisitions », fait savoir Raphaël Petit. Domusa a l'ambition de devenir une ETI spécialisée aéronautique et défense.

Michaël Arnac reprend les rênes d'Equip'Aero

Président de Domusa, Michaël Arnac connaît parfaitement les équipes d'Equip'Aero dont il a été le directeur général entre 1996 et 2015. « Cette double opération marque une étape essentielle dans l'accélération de la structuration et du développement du groupe Domusa. Nous sommes très heureux de l'entrée de Galiena dans notre groupe. Nous partageons avec l'équipe de Pascal Noguera des valeurs communes fortes, et parfaitement adaptées à la réalisation de nos objectifs ambitieux de croissance, en poursuivant et renforçant solidement notre positionnement d'excellence

équilibré à la fois sur les activités OEM et MRO d'équipements embarqués », se félicite Michaël Arnac.

La société gersoise est sortie fragilisée de la crise sanitaire. L'entreprise aura avec ce rachat l'occasion de reprendre son envol. Par ailleurs, cette opération est l'occasion pour Jean-Pierre Thuilliez, président-fondateur d'Equip'Aero de passer la main et de prendre sa retraite. L'acquisition signe la sortie du fondateur et des fonds au capital, Société Générale Capital Partenaires et GSO Capital.