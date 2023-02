Aéronautique : Aura Aero s'associe à Thales pour son futur avion régional électrique

Aura Aero s'entoure de grands noms de l'aéronautique pour faire voler son futur avion régional électrique. Après avoir annoncé au printemps 2022 un partenariat avec Safran sur l'architecture et la propulsion de ses futurs aéronefs, le constructeur toulousain dévoile ce jeudi 2 février un accord avec Thales pour imaginer une suite avionique spécifiquement adaptée au projet ERA (Electric regional aircraft), « comprenant notamment une solution de cockpit, une solution de connectivité sécurisée sol-bord et une plateforme digitale ».

Aura Aero planche sur un avion de transport régional de 19 places à propulsion électrique. Cet appareil, qui vise jusqu'à 400 km d'autonomie en 100% électrique, doit réaliser son premier vol fin 2024 pour une entrée en service programmée en 2027.

« Nous sommes très heureux de pouvoir créer ce partenariat avec Thales car le développement de l'aviation décarbonée ne se limite pas uniquement aux systèmes propulsifs. Il nécessite aussi bien d'autres innovations incluant notamment les aspects avioniques. Cet objectif est un premier pas et je ne doute pas que ces innovations trouveront d'autres applications », commente Jérémy Caussade, co-fondateur et président d'Aura Aero.

Thales imagine le cockpit du futur

Thales a développé ces dernières années toute une panoplie de solutions avioniques connectées pour les aéronefs. La plus emblématique est la solution FlytX qui a l'ambition de s'imposer comme le cockpit du futur et qui a déjà été sélectionnée par Airbus Helicopters et la DGA (direction générale de l'armement) pour équiper le Guépard, la version militaire de l'hélicoptère H160.

Le groupe affiche avec cette suite avionique un objectif de réduction de 30 à 40% en termes de volume, de poids et de consommation électrique par rapport aux systèmes traditionnels. Des gains significatifs permis par un haut niveau d'intégration via une architecture modulaire. Les constructeurs aéronautiques peuvent ainsi personnaliser toutes les fonctions et l'habillage visuel sans avoir besoin de re-certifier l'avionique mais auront aussi la possibilité de se connecter à d'autres applications externes via une tablette.

« Le système de cockpit FlytX est la solution idéale pour soutenir la révolution des usages que propose Aura Aero », estime Jean-Paul Ebanga, directeur des activités avioniques de vol chez Thales. Au-delà de la rupture technologique, l'avionique connectée doit aussi contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale en améliorant l'interopérabilité entre les différents appareils d'Airbus et en optimisant les trajectoires des routes.

Plus de 300 précommandes de son avion électrique

Avec Thales à son bord, Aura Aero décroche un soutien de poids pour continuer à faire grandir son projet d'avion électrique. La jeune société fondée en 2018 avait été endeuillée en avril 2022 par un crash d'Integrale R, son avion de voltige biplace en cours de certification. Pour autant, alors même que son avion de 19 places n'a pas encore effectué son premier vol, la startup continue de bénéficier d'un élan d'intérêt conséquent des compagnies aériennes. En octobre dernier, Aura Aero a annoncé la signature de plus de 130 intentions d'achat de la part de neuf compagnies aériennes pour ERA après une première méga précommande record de 200 appareils de la part de la société de leasing Amedeo.

Actuellement installée dans un hangar de 3.500 m2 du côté de l'ancienne base militaire Francazal, là où se situe sa première ligne de production, la startup se retrouve à l'étroit alors que son effectif a dépassé les 120 salariés auquel il faut ajouter une soixantaine de collaborateurs associés (en freelance notamment). Elle aimerait créer un Campus Aura, de nouveaux locaux sur une surface de plusieurs dizaines de milliers de m2 pour l'assemblage du futur avion régional électrique.

En parallèle de la conception d'ERA, Aura Aero continue de travailler sur la certification de son avion de voltige Intégrale R. La société affiche toujours l'ambition de boucler une levée de fonds d'environ 50 millions d'euros pour accélérer son développement.