Future ligne de métro à Toulouse : le Toulousain Prega réalise le tunnel avec une première mondiale

Au sud de Toulouse, à Labège (Haute-Garonne), une quinzaine de salariés s'active dans l'usine située au 1773 route de Baziège La Lauragaise. « Nous avons lancé la production début octobre, les premières livraisons sont attendues sur le chantier en mars et la production doit s'arrêter fin juin », expose David Lannelongue, le directeur de l'usine Prega à Labège. Depuis plusieurs semaines désormais, un tiers de ses effectifs est totalement mobilisé sur la production des voussoirs pour la future ligne de métro à Toulouse, et plus particulièrement le chantier de la CLB (connexion ligne B).

Les voussoirs sont un élément clé dans le chantier du futur métro de la Ville rose et de son agglomération. Ces éléments en béton, de plusieurs tonnes, vont permettre de constituer la galerie dans laquelle passeront en sous-sol les rails et le matériel roulant en formant ainsi un tunnel. Pour mémoire, cette partie du chantier de 2,7 kilomètres de long dont 500 mètres en souterrain, nommée CLB, doit permettre de relier le terminus actuel de la ligne B du métro - situé pour le moment à Ramonville - jusqu'à Labège en créant deux nouvelles stations.

« En ce moment, nous ne produisons que cela ! Nous fabriquons 18 voussoirs par jour et au total la commande représente 2.838 voussoirs à produire, tout en sachant que six voussoirs représentent un anneau d'une épaisseur de 25 centimètres pour un diamètre de 4,66 mètres d'intérieur », décrit le dirigeant.

C'est la première fois dans son histoire que le Toulousain Prega (25 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023) produit des voussoirs. Ce spécialiste de la production hors-site en béton est plutôt un habitué des chantiers en lien avec l'immobilier tertiaire ou résidentiel voire industriel. Depuis quelques décennies, cette entité appartient au groupe GA Smart Building (245 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2022) et est ainsi un fournisseur de ce promoteur immobilier qui a fait de la construction hors-site sa marque de fabrique.

Pour mener à bien un tel chantier, et donner satisfaction dans un marché estimé à 48 millions d'euros, Prega s'appuie sur le soutien du constructeur toulousain de tunneliers Bessac, qui lui a fourni les moules nécessaires. « Cette production est le fruit d'un partenariat débuté il y a trois ans », souligne Pascal Moliner, le directeur commercial de Bessac, dont les mêmes moules ont déjà été utilisés sur un chantier en Belgique. Pour le constructeur de tunneliers, l'enjeu est important puisque c'est lui qui mène le groupement qui a remporté le marché, aux côtés de GTM Sud-Ouest TP GC et Soletanche Bachy. Prega n'est 'que' le fournisseur du trio dans cette affaire.

« Quant à la qualité de la production, nous avons une tolérance de deux à quatre millimètres sur la longueur et l'épaisseur des voussoirs, car à terme cela va jouer sur l'étanchéité de la galerie donc nous sommes extrêmement rigoureux sur la qualité des voussoirs », insiste Augustin Morando, le directeur de projet du métro de Toulouse pour Bessac.

Une cuisson moins forte qu'habituellement

En plus de cette rigueur, le challenge est double pour le néophyte sur ces sujets de la mobilité, Prega : afin de produire les voussoirs, l'entreprise toulousaine emploie un béton très bas carbone proposé par le groupe Vinci.

« Pendant la compétition, nous avons réfléchi à comment nous démarquer de la concurrence. Nous avons alors proposé de faire un tunnel très bas carbone. Ce n'était pas attendu par Tisséo, mais cette proposition a reçu un super accueil de leur part. Pour un chantier de la sorte, c'est une première mondiale », souffle Pascal Moliner.

Pour développer ce béton très bas carbone, Vinci et ses partenaires ont fait le choix de travailler sur la teneur en ciment de ce béton, le premier comptant pour 80% du poids carbone du second, selon l'entreprise Bessac.

« Nous avons diminué de 50% la teneur en ciment de ce béton pour le remplacer par de la fibre de calcaire et du métakaolin. Ce dernier est issu de la combustion de la kaolinite, un déchet fatal issu de la fabrication de briques. Il y a énormément de ressources de ce type laissées à l'abandon dans le Lot-et-Garonne », détaille Augustin Morando.

Autre point essentiel, ce béton très bas carbone peut aussi être cuit à une température bien plus faible, 800 degrés contre 1.450 degrés pour un béton classique. Cette cuisson à plus faible température diminue dès lors le rejet de Co2 lors de la cuisson. Mais malgré les voyants au vert sur tous les niveaux, ce groupement n'a pas été reconduit sur les appels d'offres de la future ligne C du métro à Toulouse, qui doit partir de Colomiers, passer par le centre de la Ville rose et retrouver la CLB.

