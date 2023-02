Future ligne C du métro à Toulouse : un surcoût qui interpelle

Des officialisations et toujours autant de questions. Voilà comment résumer le dernier comité syndical de Tisséo, l'autoritaire gestionnaire des transports en commun sur la métropole de Toulouse, qui s'est tenu mercredi 8 février. Au menu ? « L'actualisation de l'enveloppe financière de l'opération de la troisième ligne de métro », ainsi que celle de la « Connexion Ligne B », selon l'ordre du jour officiel.

Selon le comité des financeurs de la future troisième ligne de métro à Toulouse, renommée Ligne C, cette infrastructure coûtera 3,151 milliards d'euros. Soit 525 millions d'euros de plus que la dernière estimation connue. Même constat pour le prolongement de la ligne B du métro au sud de l'agglomération. La facture passe de 227 millions d'euros à 249 millions d'euros. De plus, le cumulé des deux surcoûts dépasse largement l'enveloppe prévue pour dépassement exceptionnel comme l'anticipent ces projets d'une telle envergure.

En soit, ces montants ne sont pas une surprise car ils ont été annoncés à la mi-décembre, lors du lancement des travaux de cette nouvelle ligne de métro. Le dernier comité syndical a surtout acté cette nouvelle donne financière.

Sans suspense, Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo, a justifié cette révision des budgets par la crise sanitaire (+10%), ainsi que la crise énergétique (+12%). Des impacts ressentis directement dans les offres des entreprises qui se sont positionnées sur les lots de génie civil.

Des recettes en hausse

Devant ces annonces, l'opposition n'a pas manqué de critiques. C'est notamment le cas de Marc Péré, le maire de L'Union, qui dénonce le fait que ces calculs aient été réalisés à partir de la valeur de l'euro de janvier 2017 et estime à 3,8 millards d'euros le véritable coût du projet (contre 3,4). Du côté de Tisséo, on se défend en signalant que garder la même valeur comme base de calcul est la méthode classique dans ce type de projet et de situation.

Au sein du comité syndical, Christophe Lubac, le maire Génération.S de Ramonville, qui représente le Sicoval, s'inquiète quant à lui de la répercussion de ces investissements sur la future tarification du réseau Tisséo. « La stabilité financière de Tisséo sur le long terme passera forcément par des discussions sur la tarification », estime l'élu. Actuellement, il est vrai que le réseau toulousain fait partie des réseaux de transports en commun français avec l'une des plus faibles tarifications. Mais est-ce compatible avec le fait d'avoir le plus important projet d'investissement dans les transports en France, derrière le Grand Paris Express, comme se vantent régulièrement les membres de la majorité ?

Selon les premières projections du budget 2023, Tisséo s'attend à engranger 114,2 millions d'euros de recettes sur l'année en cours. C'est mieux que le dernier exercice complet avant la Covid-19, soit l'année 2019 et ses 101,9 millions d'euros.

Ce qui est de bon augure en cette nouvelle année, au cours de laquelle Tisséo va contracter près de 492 millions d'euros d'emprunts, alors que 590 millions vont être engagés sur le projet, Ligne C et Connexion Ligne B confondues. Au 31 décembre prochain, la capacité de désendettement de Tisséo sera de 11,22 années selon la dernière étude de soutenabilité financière, avec un encourt de dette estimé à 1,750 milliard d'euros à cette même échéance.

La crise énergétique, LE véritable coup dur ?

L'une des rares bonnes nouvelles dans le paysage est le redémarrage dynamique du Versement mobilité, cette taxe payée par les entreprises de plus de 11 salariés dans l'agglomération. Pour 2023, l'autorité régulatrice des transports en commun à Toulouse attend en recevoir 310 millions d'euros, contre 300 en 2022 et 252 en 2020.

« Le Versement mobilité repart mieux à Toulouse qu'ailleurs car c'est intiment lié à la dynamique économique du territoire et la création d'emplois. Par conséquent, la ville connaissant un redémarrage économique important cela se répercute », témoigne Jean-Michel Lattes.

Néanmoins, Tisséo doit parallèlement faire face à des dépenses d'exploitation en forte hausse. Une situation liée à la crise énergétique.

« 500 millions d'euros de surplus sur un projet amorti sur 30 voire 40 ans cela représente 10 à 15 millions de dépenses supplémentaires par an. C'est surmontable. Là, pour moi, l'urgence c'est le surcoût lié à la crise énergétique de 40 millions d'euros tout de suite. Si Tisséo était une entreprise comme une autre, elle serait en dépôt de bilan cette année, comme d'autres entreprises confrontées à ce même problème. L'État a annoncé un fonds de 300 millions d'euros dédié aux organismes de transport face au surcoût énergétique, mais seulement 100 millions seront consacrés aux organismes de Province. Une aimable plaisanterie... », analyse Sacha Briand, l'argentier de Tisséo et de Toulouse Métropole.

Par conséquent, le budget annuel de Tisséo va passer de 276 à 316 millions d'euros en 2023 et un dialogue doit désormais s'engager avec les collectivités membres du syndicat pour se répartir l'effort.