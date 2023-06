Futur hôtel de luxe de Terre de Pastel : des partenaires locaux conquis

Nouvelle perspective de montée en puissance pour l'entreprise toulousaine Terre de Pastel. Le groupe, qui commercialise la marque de cosmétiques bio à partir de la feuille du pastel « Bleu Par Nature », planche sur l'ouverture d'ici mars 2025 d'un domaine agricole et un complexe hôtelier cinq étoiles proche de Toulouse, à Buzet-sur-Tarn. L'objectif pour le groupe : faire de ce domaine une vitrine internationale du pastel et de la culture occitane.

« Depuis dix ans, nous traçons un sillon très profond en créant nos propres points de ventes, nos propres structures pour distribuer, tester et mettre en valeur le pastel. Ce domaine est justement l'éclosion de ces dix ans de travail. Cet hôtel va devenir la vitrine de Terre de Pastel. Nous visons dans un premier temps le marché national puis le marché européen », résume Sandrine Banessy, co-fondatrice de Terre de Pastel.

Une commune idéalement située

L'attrait touristique et la localisation de Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne), devront jouer un rôle dans la montée en puissance de Terre de Pastel à travers son futur complexe hôtelier. Ce dernier bénéficiera de sa propre entrée d'autoroute (A68) et sera situé à moins de 25 minutes de l'aéroport Toulouse-Blagnac.

« Ce projet "Bleu par Nature", fait écho avec la commune puisque nous sommes en pleine transition : transition écologique, transition énergétique, transition agricole. Et ce domaine cochait toutes ces cases-là », détaille Gilles Joviado, le maire de Buzet-sur-Tarn.

Un golf réputé

Par ailleurs, le domaine jouxte le golf de Palmola. Il pourra ainsi jouir de la notoriété européenne du lieu et de sa clientèle. « Nous avons consulté nos 500 membres et adhérents à propos de ce projet, tous étaient optimistes à cette annonce », assure Marc Bichon, vice-président du golf. Chaque semaine, des événements y sont organisés : séminaires d'entreprise, compétitions, etc. « Palmola, c'est un peu le Stade Toulousain du golf », ajoute-t-il.

« Nous allons avoir des accords de réciprocité, c'est gagnant-gagnant, cela fait partie des raisons de l'implantation du domaine à Buzet », complète Jean-Jacques Germain, le dirigeant et cofondateur de Terre de Pastel.

Classé deuxième golf d'Occitanie derrière celui d'Albi, il permettra au complexe de s'implanter dans un tourisme de luxe. « Nous avons très peu de structures de luxe en Occitanie, ce projet répond donc à un véritable besoin », appuie Sandrine Banessy.

35.000 clients par an

La réputation du pastel en France et à l'international joue également sur l'attractivité de Terre de Pastel.

« Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne nous demande une interview. Depuis le début de l'année, plus d'une centaine d'articles sont sortis sur Terre de Pastel en France et à l'international, pour l'hôtel, ça sera pareil », se targue Jean-Jacques Germain

« Le bleu est quand même la couleur préférée dans le monde. De plus, la coloration textile est un des enjeux écologiques majeurs auquel le pastel apporte une réponse extrêmement satisfaisante », commente Sandrine Banessy

Par ailleurs, l'institut Terre de Pastel situé à Labège, profite à plus de 35.000 clients par an ; autant de potentiels clients pour le futur complexe hôtelier de la marque.