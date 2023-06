Terre de Pastel va construire un hôtel cinq étoiles à Toulouse pour en faire sa vitrine

C'est ce qui s'appelle un beau cadeau d'anniversaire ! Pour sa dixième bougie, l'entreprise toulousaine Terre de Pastel, qui développe et commercialise la marque de cosmétiques bio à partir de la feuille du pastel « Bleu Par Nature », va s'offrir un domaine agricole et un complexe hôtelier cinq étoiles tout proche de Toulouse. « C'est l'apothéose... Ce projet doit être une véritable vitrine régionale », confie Jean-Jacques Germain, le dirigeant et cofondateur de l'entité qui valorise le pastel sous diverses formes.

Avec un énorme plan étalé sur le bureau, ce serial entrepreneur - qui développe sur ses fonds propres depuis dix ans Terre de Pastel - expose les contours du futur « Domaine Bleu Par Nature » : 60 chambres avec chacune une terrasse de 9 m2 dont des suites, mais aussi trois pavillons privés de 80 m2 chacun à louer avec leur propre piscine, un hall d'entrée de 400 m2 comprenant un bar et une boutique de produits du pastel, 300 m2 de salles de réunion divisibles en trois à proximité immédiate d'une cour en extérieur de 400 m2 pour y accueillir des expositions temporaires, sans oublier la piscine de 120 m2 au coeur du complexe.

Sans surprise, un spa haut de gamme avec 14 cabines de soins et ses propres espaces de balnéothérapie agrémenteront le projet. Cerise sur le gâteau, un chef étoilé toulousain, Guillaume Monboisse, va s'associer à Jean-Jacques Germain dans cette aventure au sein d'une société dédiée uniquement à l'exploitation d'un restaurant étoilé en plein coeur du Domaine Bleu Par Nature. « L'ambition est d'aller chercher assez rapidement une seconde étoile au Guide Michelin », justifie le patron de Terre de Pastel qui confie travailler depuis deux ans sur les contours de ce domaine dédié au pastel.

Un complexe qui se voudra autonome en énergies

Ce projet ô combien ambitieux va sortir de terre sur la commune de Buzet-sur-Tarn, à proximité immédiate du golf de Palmola, partenaire du projet. « C'est un golf très prisé qui monte en puissance et l'idée ensemble est d'attirer une certaine clientèle voire travailler pour attirer des grandes compétitions », poursuit le patron. Ce dernier compte sur ce « futur lieu prestigieux » pour en faire la vitrine de sa marque de cosmétique Bleu Par Nature et attirer une clientèle internationale de renom afin de la diffuser dans le monde entier.

Pour favoriser l'attractivité autour de ce futur hôtel cinq étoiles, Jean-Jacques Germain précise que son complexe se situera à « six minutes » de l'autoroute et à « 20 minutes » de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Par ailleurs, un héliport équipera le site, des voiturettes électriques déplaceront les clients sur les différents lieux stratégiques du complexe hôtelier et des voitures électriques seront disponibles à la location sur place pour offrir une totale autonomie à la clientèle. En mettant également à disposition des vélos, l'un des objectifs est que les clients de l'hôtel découvrent les alentours. Grâce en partie à cet aspect, en plus d'amener un hôtel cinq étoiles qui manque cruellement en région toulousaine, la région Occitanie et le conseil départemental de Haute-Garonne ont témoigné de leur soutien à ce projet immobilier. Est-ce-que cela se transformera en subventions ? Un coup de pouce serait le bienvenu ne cache pas Jean-Jacques Germain qui s'attend au total à investir autour de 17 millions d'euros dans ce projet.

Cet hôtel et ses activités attenantes, qui consommeront 5.000 m2 de foncier sur une parcelle de trois hectares, seront par ailleurs totalement autonomes en énergies selon le porteur du projet. Ce dernier compte équiper les toitures des bâtiments de panneaux photovoltaïques et décorer ses parkings avec des ombrières photovoltaïques. « Nous aurons aussi des systèmes de récupération des eaux de pluies et d'usage des eaux usées. Nous avons également prévu un revêtement en extérieur qui laisse passer l'eau dans le sol », complète le patron de Terre de Pastel qui compte planter 150 arbres sur place.

Culture du pastel en hydroponie

Si trois hectares seront consacrés à ce complexe hôtelier, ce projet sera avant tout un domaine agricole. « La production pour la cosmétique sera le coeur du projet », confirme même Jean-Jacques Germain. Par conséquent, quatre hectares, face à l'hôtel, seront aussi dédiés à la culture du pastel.

« Sur cette partie de la parcelle, nous allons installer 2.000 m2 de serres pour y faire de l'hydroponie pour notre marque de cosmétique, qui d'ici-là devrait être distribuée dans des enseignes de parapharmacie et en grande distribution. L'avantage de cette technique, par rapport à la culture en pleine terre, est que nous évitons un tas de parasites. Nous pourrons aussi faire jusqu'à quatre cultures par an donc nous allons augmenter nos rendements », détaille le dirigeant.

Jean-Jacques Germain aux côtés de son associée au sein de Terre de Pastel (Crédits Photos : Bleu Par Nature / Lydie Lecarpentier).

Terre de Pastel qui compte disposer d'une gamme de cosmétique bio d'une douzaine de produits d'ici la fin de l'année 2023 est actuellement engagée dans un plan de montée en puissance de ses capacités agricoles afin de faire face aux commandes futures. L'entreprise qui dispose déjà de neuf hectares en commodat à Labège, où se situe son siège, va aussi acquérir cinq hectares sur la commune d'Auzeville-Tolosane et neuf en commodat sur cette même commune.

Quant au futur site de Buzet-sur-Tarn et ses 2.000 m2 de serres au sein de ce domaine agricole Bleu Par Nature, Jean-Jacques Germain espère pouvoir en bénéficier « au plus tard en mars 2025 ». « Nous sommes actuellement dans une phase de production des plans détaillés afin de publier les appels d'offres avant la fin de l'année voire début 2024 », précise l'entrepreneur. À terme, les activités agricoles et hôtelières devraient permettre la création de 100 emplois directs sur le futur complexe vitrine de Terre de Pastel.