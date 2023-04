La startup Eautours propose des tours végétalisées pour petites surfaces

Cultiver des fraises, des pousses de salades ou encore des aromates dans un petit appartement, c'est désormais possible grâce à la végétalisation verticale. Eautours, une startup toulousaine, qui s'est illustrée au salon de l'agriculture en mars dernier grâce à son innovation en la matière, propose plusieurs gammes végétales destinées à une clientèle urbaine. Cette société d'à peine deux ans fondée par quatre associés s'est donnée pour mission d'améliorer la qualité de vie des urbains en faisant d'eux des « citoyens jardiniers ».

« En 2030, nous serons près de 10 milliards sur Terre, l'accès à la végétalisation deviendra de plus en plus compliqué et en particulier dans les zones urbaines comme Toulouse. C'est pourquoi nous avons développé un système de végétalisation verticale pour repenser la ville de demain en termes d'espace », explique Robin Junot, directeur commercial d'Eautours.

Lire aussiLes Fermes Ionaka lancent la première ferme urbaine en aéroponie d'Occitanie

Un système ingénieux de tour végétale

Pour gagner en espace, le principe est simple, Eautours propose un kit à construire soi-même dans lequel se trouve une colonne de 77 cm de haut remplie de terreau à placer dans un pot, ou à suspendre au mur. Sur les côtés de cette tour, des becs permettent d'accueillir des petites plantes. « Vous pouvez faire pousser toutes sortes de petits végétaux comme des légumes-feuilles, des fraises, des petits piments, des plantes succulentes ou encore des aromates », indique Robin Junot.

Dans le kit, sont également fournis 10 reteneurs d'eau en fibre de cellulose, une matière qui permet à la plante d'être constamment hydratée. « Ainsi, tous les 40 jours, à peu près, il est possible de récolter le fruit de cette végétalisation verticale, il suffit pour cela d'arroser les plantes par le haut, l'eau ruisselle alors dans le terreau et est captée par ces petits morceaux de fibres de cellulose », poursuit-il. Un système qui permet ainsi d'optimiser l'espace et sa végétalisation. Le tout est disponible à partir de 29 euros sur leur site internet et dans leur boutique éphémère.

Lire aussiAlénore, la maroquinerie en "cuir végétal de pomme" cousue main en France

Pour que le sujet soit pleinement saisi par le grand public, cette boutique pop-up a en effet été ouverte par l'entreprise rue Pargaminières à Toulouse jusqu'au 2 avril. Un moyen pour Robin et son équipe de sensibiliser au problème de la végétalisation dans les villes, mais aussi de tester l'activité d'une potentielle boutique. « Nous essayons aussi de travailler toute une image de marque auprès des consommateurs et nous allons voir s'il est possible de laisser ce magasin éphémère ouvert une semaine de plus », précise le commercial.

Une offre étendue pour mieux sensibiliser

La société décline son offre pour toucher aussi les entreprises et les institutions. Un modèle de tour végétale a été élaboré spécialement pour les collectivités locales. Il s'agit d'une tour végétale en forme de Tour Eiffel, baptisée sobrement « Eautours Effeil », (l'entreprise cherche toutefois à obtenir les droits d'utiliser ce nom) qui se destine à être installée dans les mairies de France, avec sur la structure, un QR code qui permettrait d'obtenir diverses informations, sur la ville et sur ses actions écologiques. « C'est la première Tour Eiffel végétalisée. Quitte à être dans la verticalité, nous avons voulu s'attaquer au plus grand symbole vertical de la France », explique fièrement Robin Junot

Lire aussiLe Toulousain Dr. Jonquille et Mr. Ail veut dépoussiérer le jardinage

Une gamme est également destinée aux écoles et aux enfants. L'objectif ici est d'apprendre aux enfants ce dont une plante a besoin pour grandir et leur permettre de faire pousser leurs propres végétaux de façon ludique. Des collaborations sont déjà prévues avec les écoles de Saint-Martin du Touch et de Colomiers. Des produits sont aussi destinés à la grande distribution afin que chacun puisse devenir un « citoyen jardinier ». Cette gamme devrait être commercialisée dans des structures telles que Truffaut ou Jardiland. Une autre gamme encore, met à l'honneur l'art grâce à une coopération avec l'artiste toulousain José Santos. Tous ces produits sont certifiés made in France. « Il existe le made In France où on peut changer un petit aspect du produit, comme l'emballage par exemple, et avoir cette certification, mais on met un point d'honneur à ce que tout soit vraiment fabriqué en France », insiste le directeur commercial.

Un business florissant

« Nous n'avons aucun concurrent, sur le segment des tours végétalisées pour le grand public et les institutionnels, mais beaucoup vont se lancer lorsque le produit sera commercialisé chez les grands distributeurs », assure-t-il. Les produits d'Eautours rencontrent déjà un petit succès dans l'Hexagone, et même à l'étranger où des commandes sont passées en Suisse ou en Belgique par exemple. La startup cherche également à s'attaquer au marché du BtoB à travers d'autres systèmes de culture comme l'hydroponie et l'aquaponie qui ont pour principe l'irrigation des plantes en eau et en nutriments hors-sol grâce à de petites pompes. Une innovation qui permettrait d'accueillir 200 plants au m2. « Nous avons des entreprises et des hôtels qui font appel à nous pour mettre en place ce genre d'installations chez eux », affirme Robin Junot.

Lire aussiAirbus innove pour les athlètes paralympiques des Jeux de Paris 2024

La société ne compte pas s'arrêter là et cherche désormais à vendre son Eautours Eiffel aux organisateurs des Jeux Olympiques 2024. « Nous aimerions la placer dans des endroits stratégiques du village olympique », affirme Sophie Maurel, directrice marketing d'Eautours. D'autant plus que la tour mesure 2024 millimètres, tout un symbole.