Ludovic Le Moan remplacé à la tête de Sigfox

Ludovic Le Moan n'est plus à la tête de Sigfox, la société qu'il a co-fondé en 2010 près de Toulouse. L'entreprise annonce ce mercredi 17 février avoir nommé Jeremy Prince au poste de PDG. Ce dernier occupait jusqu'ici le poste de président de Sigfox USA depuis mars 2019 et fait partie du comité exécutif de la startup. De son côté, Franck Siegel a été choisi comme PDG adjoint.

"Nous avons la plus grande reconnaissance pour la façon dont Ludovic a dirigé Sigfox au cours des 10 dernières années. Il a indéniablement été la vision qui a nourri les succès de Sigfox, et l'héritage de Ludovic continuera d'être ressenti à travers tout l'écosystème. Nous le remercions sincèrement pour ses précieuses contributions", a déclaré Anne Lauvergeon, présidente du conseil d'administration de Sigfox.

"Je souhaite beaucoup de succès à Jeremy et je suis convaincu qu'il mènera Sigfox à l'étape suivante de son évolution", a réagi Ludovic Le Moan dans le communiqué de l'entreprise.

Patron emblématique de l'écosystème toulousain

C'est un coup de tonnerre dans la Ville rose tant le dirigeant incarnait Sigfox et le storytelling de sa réussite. Lors d'une Matinale organisée par La Tribune en juillet 2019, il était revenu sur son parcours atypique. Lui qui a grandi dans une barre HLM du Havre, avait mis plusieurs années avant de trouver sa voie. Il est finalement sorti diplômé en école d'ingénieur à l'Ensimag de Grenoble. La suite, on la connaît. Après dix ans de code informatique chez Schneider, il fonde deux sociétés : d'abord Anyware revendue sept ans plus tard pour 13 millions d'euros, puis Goojet (curation de contenus web) absorbée ensuite par Scoop.it. En 2010, après avoir fait la rencontre de Christophe Fourtet, surnommé le "Mozart de la radio" et qui a eu l'idée d'un réseau bas-débit pour les objets connectés, naît l'entreprise Sigfox à Labège.

En 2016, l'entreprise lève 150 millions d'euros, c'est alors la deuxième plus grosse levée de fonds en France après celle réalisée par BlaBlaCar. Ludovic Le Moan voit grand pour Sigfox avec l'ambition d'en faire une "licorne". À l'automne dernier, dans une interview exclusive accordée à La Tribune, le dirigeant indiquait que la société avait déjà connecté 16 millions d'objets connectés en 2020 avec "l'objectif d'atteindre les 100 millions en 2023".

Mais ces derniers mois, Sigfox a dû faire face à de nombreuses turbulences. L'entreprise, qui n'a toujours pas atteint l'équilibre, a vendu fin septembre son réseau allemand au fonds d'investissement Cube Infrastructure. En parallèle, la startup a annoncé également la mise en place d'un PSE de 47 personnes comprenant 25 départs volontaires, sur près de 400 salariés.

Au-delà de Sigfox, Ludovic Le Moan espérait voir naître une "Silicon Valley des objets connectés" à Labège. L'idée était de profiter de l'essor important de Sigfox pour attirer des centaines de startups dans le domaine des objets connectés autour dans un campus de 20 000 m2 au coeur de cet "IOT Valley". Avec le départ de Ludovic Le Moan, que deviendra ce projet ?