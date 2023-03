À Toulouse, Kear veut révolutionner l’industrie textile avec la fibre d’algues

Classée comme la deuxième industrie la plus polluante au monde, l'industrie du textile est une véritable menace pour la planète ainsi que pour la santé des consommateurs avec ses fibres synthétiques issues du pétrole ou du charbon. À Toulouse, la marque de prêt-à-porter Kear a développé une collection pour prendre soin de la planète et de la peau. Créée en août 2022, l'entreprise propose des vêtements, pour homme et femme, élaborés à partir d'un tissu en fibre d'algues. 100 % naturelle et respectueuse de l'environnement, cette matière innovante est biodégradable, renouvelable et compostable.

« Il y a près d'un an, j'ai fait un bore-out. Je travaillais dans les assurances depuis trois ans et cela ne me convenait plus, n'avait plus de sens pour moi et m'ennuyait. J'ai arrêté le salariat pour la freelance. Mais là encore, je n'y trouvais pas mon compte. À cause de cela, j'ai traversé une longue période de maladie et dépression. Je me suis alors rendu compte que je devais prendre soin de moi pour changer tout un état d'esprit et aller mieux. Dans ce sens, j'ai cherché des vêtements dans lesquels je puisse me sentir bien et qui apportent quelque chose, sans succès. Ensuite, j'ai rencontré un fournisseur focalisé sur l'innovation textile qui m'a fait découvrir le tissu en fibre d'algues » raconte Alice Thieffry-Cesari, fondatrice de Kear.

Une matière quatre fois plus résistante que du polyester

Cette innovation est issue d'une variété d'algues appelée l'alginate et récoltée dans les eaux préservées des fjords (bras de mer formé par une langue glaciaire) d'Islande, exempts de déchets et polluants causés par le trafic maritime. Contenant des acides aminés qui aident à améliorer l'élasticité de la peau et à réduire l'apparence des rides, la fibre d'algues est hypoallergénique et anti-oxydante pour la peau. Anti-microbienne, anti-inflammatoire et protectrice elle aide à gérer l'humidité, à diminuer les odeurs de transpiration et à réguler le sébum tout en réduisant les démangeaisons ou irritations des peaux sensibles et en aidant à protéger la peau contre les rayons UV. Enfin, la fibre d'algues est riche en nutriments et en minéraux ce qui lui permet de nourrir la peau en profondeur.

Provenant d'algues naturelles, cette innovation textile est neutre en carbone, est produite sans rejet de produits chimiques et permet d'économiser plus de 920 litres d'eau par mètre par rapport au coton. De plus, elle est une source renouvelable, biodégradable et durable. Le procédé de récolte, qui n'enlève que la partie capable de se régénérer de l'algue, est doux, sélectif et ne cause pas de dommage sur les écosystèmes.

La fibre d'algues a une durabilité supérieure au polyester, massivement utilisé par la fast fashion. (Crédits : Kear)

En outre de ses nombreux bienfaits pour la peau et de son faible impact sur la planète, cette fibre innovante, considérée comme la matière du futur, a une durabilité supérieure. Elle est quatre fois plus résistante que du polyester par exemple, fortement utilisé dans l'industrie textile, notamment la fast fashion (mode jetable).

« Toutes les vertus présentes dans l'algue perdurent après la transformation en fibre. Nous l'associons à du coton biologique certifié ce qui va permettre au tissu de gagner en densité. En termes de formulation, les vêtements Kear contiennent 20 % de fibre d'algues et 80 % de coton bio. Au touché, nous avons le côté doux et dense du coton et une fine couche de fibre d'algues qui a un côté déperlant », précise la jeune cheffe d'entreprise.

Des vêtements haut de gamme

Pour sa production et confection, la marque toulousaine a fait le choix du Portugal, pays réputé pour son industrie textile, d'où provient le coton bio et où les algues islandaises sont importées et transformées en fibre textile. Le modélisme est quant à lui réalisé dans la Ville rose.

Ainsi, la première collection Kear qui se veut simple, intemporelle, neutre et inclusive est unisexe. Elle est composée d'un sweat, d'un pantalon et d'un short. Les pièces sont disponibles du XS au XL et en deux coloris (sable et vert sauge). Afin d'éviter le gaspillage, la jeune marque propose également des chouchous faits à partir de chutes de tissu.

« Les vêtements peuvent être portés à la maison, pour se balader le dimanche ou être associés à un blazer ou une chemise pour un effet habillé. Ils sont simples, confortables, basiques, de qualité, élégants et durent dans le temps. Au lieu de se tourner vers la fast fashion où il faut acheter des centaines de pièces qui ne durent pas pour 20 ou 30 euros, autant se tourner vers les modèles de Kear qui sont durables et de qualité », fait valoir la jeune dirigeante, accompagnée dans son projet par le réseau Les Détermines à Toulouse.

Lire aussiPeelou, le pyjama absorbant toulousain pour les enfants qui font pipi au lit

Haut de gamme, la marque affiche des prix compris entre 98 euros pour un short et 139 euros pour sweat ou un pantalon. Des tarifs assez élevés, mais qui s'expliquent par l'innovation textile, la qualité supérieure, le sourcing des matières premières et la fabrication en petites quantités et dans le respect des travailleurs et droits humains.

Une campagne de crowdfunding pour financer la suite

Afin de donner de la visibilité au projet, de financer une partie de son développement et de lancer sa production, Kear a ouvert une campagne de crowdfunding sur la plateforme de financement participatif Ulule. L'entreprise a pour objectif d'écouler une centaine de vêtements pour ainsi récolter près de 13.500 euros. « Au-delà de 100 % de l'objectif, je vais pouvoir rembourser les frais de communication et de nouveaux stocks ainsi que développer plus rapidement une seconde collection », précise Alice Thieffry-Cesari. Une fois la campagne Ulule clôturée, les pièces seront commercialisées sur la boutique en ligne de Kear, dès juin prochain.

Âgée de 28 ans, la porteuse du projet travaille seule au développement de son entreprise depuis son domicile, à Toulouse. Plus tard, lorsque la marque aura fidélisé de la clientèle et gagné en visibilité, la fondatrice veut distribuer ses créations au sein de corners dans de grands magasins comme les Galeries Lafayette par exemple et des concept stores qui partagent les valeurs de Kear. En 2023, Kear souhaite séduire deux points de distribution à Toulouse et Biarritz. Dès la rentrée prochaine, l'objectif est de recruter un premier employé qui sera chargé de la partie communication. En attendant, Alice Thieffry-Cesari travaille d'ores et déjà sur la seconde collection.

« Je veux d'abord bien m'implanter et me structurer en France. D'ici trois à quatre ans, l'objectif et de s'importer à l'international. Au-delà d'avoir un impact positif au sein d'une industrie textile très polluante, je me concentre sur les consommateurs qui sont au premier plan et peuvent changer la donne. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de tous les enjeux qu'il y a pour leur santé et la planète. L'éducation, l'information et la prise de conscience de l'importance de prendre soin de soi et de la planète vont changer les choses et faire en sorte que l'industrie textile ne soit plus aussi polluante », conclut-elle.

Lire aussiTextile en Occitanie : depuis le Gers, Jean Fil cultive le coton de ses polos (1/4)