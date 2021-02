Avenir de l'usine Bosch à Rodez : réunion décisive le 5 mars

Selon des informations de La Tribune, et de sources concomitantes, la direction du groupe allemand Bosch a invité les syndicats à une réunion en visioconférence, vendredi 5 mars. Les représentants du personnel ont tenté d'inclure les collectivités locales et le gouvernement à ce rendez-vous, mais cette réunion tripartite devrait se faire dans un second temps. "Cette prochaine réunion doit permettre de faire un point avec la direction sur l'usine de Bosch à Rodez", confirme Florence Melin, directrice de la communication et des affaires publiques de Bosch France-Benelux.

"Nous craignons, lors de cette entrevue, des annonces négatives, probablement pas sur une fermeture de l'usine mais plutôt sur une réduction drastique des effectifs", s'inquiète Pascal Raffanel, le représentant CFE-CGC au sein de la Bosch de Rodez, invité à cette réunion. "On attend de cette réunion une totale transparence sur l'avenir du site et de ses emplois. Nous ne pouvons plus vivre dans cette incertitude qui a démarré il y a déjà des années", peste Cédric Belledent, son homologue pour le syndicat SUD.

Pour mémoire, cette usine, qui n'est autre que le premier employeur privé du département de l'Aveyron, est devenue un dossier politique hautement sensible au niveau franco-allemand ces dernières années. Avec pour preuve,...