Aéronautique : le groupe Domusa double de taille en six mois et rachète Technic Aviation

La consolidation s'accélère dans la filière aéronautique. Après de nombreuses annonces chez les fabricants de pièces comme Mecachrome ou Nexteam, les autres pans du secteur comme la peinture et la maintenance aéronautique s'y mettent aussi. Après avoir racheté en juin le Gersois Equip'Aero, le groupe Domusa vient de mettre la main sur la société provençale Technic Aviation pour renforcer ses activités de maintenance aéronautique. Avec ces deux opérations, l'entreprise a doublé de taille en six mois en passant de 20 millions à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et un effectif de 150 à plus de 250 collaborateurs. En juin dernier, le groupe avait également finalisé un tour de table d'une dizaine de millions d'euros auprès du fonds Galiena Capital, complété par le fonds Impulsion de IRDI Capital Investissement, qui avait permis de soutenir cette stratégie de consolidation.

Un MRO indépendant qui se renforce

Depuis sa création en 2010 à partir du rachat d'une activité MRO du groupe Cobham avec l'appui du fonds Ciclad, le groupe s'est construit en menant en série d'acquisitions : Satori en 2010, Sathom en 2016 et APS en 2021.

« Nous avons deux activités, la maintenance aéronautique (MRO) et la fabrication d'équipements (OEM), qui pèsent chacune la moitié de notre chiffre d'affaires. Côté MRO, la société Satori, qui emploie une quarantaine de personnes au Bourget, réalise la maintenance de l'avionique, autrement dit des équipements radio radar, balise de détresse, boîte noire de l'avion. L'acquisition d'Equip'Aero, qui compte aujourd'hui 85 collaborateurs sur son site de L'Isle-Jourdain, nous a permis d'étoffer notre offre sur la maintenance d'une très large gamme d'équipements pneumatiques et moteur. Enfin, Technic Aviation, dont l'effectif est de 47 personnes sur le site Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) nous apporte son expertise dans la réparation des roues, des freins et des hélices », décrit Michaël Arnac, président de Domusa qui connaît par ailleurs parfaitement les équipes d'Equip'Aero dont il a été le directeur général entre 1996 et 2015.

Contrairement à la société gersoise Equip'Aero, sortie fragilisée de la crise sanitaire et qui a profité de son intégration au sein de Domusa pour reprendre son envol, Technic Aviation disposait déjà de belles perspectives de croissance. Avec ce rachat, le groupe y voit l'occasion de renforcer son positionnement de MRO indépendant qui travaille notamment pour les mastodontes du secteur liés aux compagnies aériennes comme Air France Industries ou Lufthansa Technik. « Cette nouvelle opération s'inscrit en droite ligne de la stratégie annoncée par le groupe Domusa à l'entrée de Galiena à son capital en juin dernier. Les partenaires financiers, investisseurs comme banquiers, renouvellent aujourd'hui leur confiance au management en finançant cette nouvelle opération de consolidation sur le segment MRO du secteur », commente Raphaël Petit, managing partner d'Oaklins France, qui a bouclé le deal.

D'autres acquisitions envisagées et une trentaine de recrutements

Côté OEM, le groupe Domusa peut s'appuyer sur l'activité de trois sociétés : Sathom, installée en Suisse allemande avec une quarantaine de salariés, fabrique des instruments de bord comme des altimètres et des chronomètres pour l'aviation commerciale et militaire. L'entreprise APS (All precision systems), basée à Toulouse avec également un effectif d'une quarantaine de personnes, produit des équipements électroniques pour Airbus, Boeing et le Rafale de Dassault. Et enfin, le Gersois Equip'Aero dispose aussi d'une activité de production d'équipements aéronautiques et fabrique notamment des vannes de démarrage pour l'A400M et des systèmes systèmes carburant pour Dassault.

Dans les années à venir, le groupe Domusa compte poursuivre cette stratégie de consolidation avec des projets d'acquisitions à la fois sur les activités MRO et OEM. Ces opérations de croissance externe et la forte dynamique du trafic aérien qui va porter sa croissance organique amènent le groupe à projeter 60 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2024 et à réaliser son ambition de devenir une ETI (entreprise de taille intermédiaire) spécialisée aéronautique et défense. Une trentaine de recrutements sont envisagés l'année prochaine sur l'ensemble des sites.