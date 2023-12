Aéronautique : Airbus, Daher et Safran font voler l'avion Ecopulse en hybride-électrique

Un nouveau cap est franchi pour le démonstrateur Ecopulse. L'avion à propulsion hybride-électrique distribuée dévoilé pour la première fois lors de l'édition 2019 du Bourget vient de réaliser le 29 novembre dernier un premier vol de 100 minutes durant lequel ses propulseurs électriques ont été activés, alimentés par une batterie et un turbogénérateur.

Un démonstrateur pour préparer un futur avion hybride

Doté de six moteurs dispatchés le long des ailes, l'aéronef dispose d'une puissance de 800 volts. Le démonstrateur est pensé autour du TBM, la gamme d'avion phare de Daher et doit permettre à ce dernier de mettre en service dès 2027 un avion hybride-électrique.

« Ce démonstrateur doit nous aider à lever les verrous technologiques pour aller vers l'hybridation. Actuellement, le TBM est doté d'une puissance de 26 volts. Il y a donc un écart important à franchir. En augmentant la puissance, on augmente également le risque de court-circuits », indiquait au dernier salon du Bourget Pascal Laguerre, directeur de la technologie chez Daher.

Dans ce programme, Daher a été chargé de l'intégration des systèmes sur la plateforme TBM, Safran a fourni les six moteurs ainsi que le turbogénérateur (un générateur électrique entraîné par une turbine à gaz) et, de son côté, Airbus est chargé de livrer un pack de batteries. Ce démonstrateur a été soutenu par le Corac (Conseil pour la recherche aéronautique civile) et cofinancé par la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) par l'intermédiaire de France Relance et de NextGeneration EU.

« Il s'agit d'une étape majeure pour notre industrie et nous sommes fiers d'avoir propulsé le premier vol du démonstrateur EcoPulse avec nos nouveaux systèmes de batteries, a réagi dans un communiqué Sabine Klauke, CTO d'Airbus. Des batteries à haute densité énergétique seront nécessaires pour réduire les émissions de carbone de l'aviation, qu'il s'agisse des avions légers, de la mobilité aérienne avancée ou des gros avions hybrides électriques. Des projets comme EcoPulse sont essentiels pour accélérer les progrès dans le domaine des vols électriques et hybrides et constituent la pierre angulaire de notre objectif de décarboner l'industrie aéronautique dans son ensemble. »

Pour l'instant, le consortium ne se risque pas à exposer les capacités technologiques attendues sur le futur avion hybride de Daher. « Les capacités des batteries, actuellement limitées, sont amenées à progresser d'ici 2027 », avançait en juin Christophe Robin, directeur de la conception avions chez Daher. Le groupe veut avancer de manière prudente sur le marché. Les clients potentiels de ce futur aéronef sont principalement situés aux États-Unis où volent 80% des pilotes de l'aviation générale. Mais outre-Atlantique, l'hybridation ne remporte pas le même engouement qu'au pays du nucléaire. Pourtant, d'après Airbus, l'hybridation pourrait réduire de 5% les émissions de CO2 des avions et même 10% celles des hélicoptères.

Après le programme E-Fan, l'avionneur européen a dévoilé plusieurs projets autour de l'hybridation entre l'avion zéro émission à hydrogène et City Airbus Next Gen, un eVOLT de quatre places 100% électrique. De son côté, Daher a annoncé au Bourget lors de la présentation de sa feuille de route décarbonation, le quadruplement de ses dépenses de R&D en cinq ans. Le groupe en a profité pour signer un accord avec Ascendance Flight Technologies. La startup toulousaine pourra tester notamment sur les avions de Daher le système de propulsion hybride Sterna qui permet l'utilisation simultanée de plusieurs sources.

