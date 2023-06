STMicroelectronics signe avec Airbus et lance une offensive sur l'aéronautique

La décarbonation de l'aviation pourrait passer par... l'automobile. Alors que Stellantis, poids lourd de l'automobile facilite le décollage du taxi volant américain Midnight d'Archer, que Renault a signé fin décembre un accord avec Airbus pour faire émerger les futures générations de batteries, c'est au tour de STMicroelectronics d'entrer dans la danse.

Le géant des semi-conducteurs (50.000 salariés dans le monde pour un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards de dollars) vient de signer un partenariat avec l'avionneur européen afin d'optimiser le développement de ses futurs aéronefs électriques et hybrides.

« Airbus a une longue expérience dans l'électrification des avions à travers notamment le projet E-Fan. Cet accord va nous permettre d'exploiter pleinement le potentiel d'électrification de nos aéronefs. Les nouvelles technologies de semi-conducteurs semblent très prometteuses pour des convertisseurs électroniques et électriques de petite taille, plus efficaces et plus légers, essentiels pour la prochaine génération d'avions électriques et hybrides », estime Sabine Klauke, CTO d'Airbus.

De nouveaux semi-conducteurs ultra performants

Outre l'avion zéro émission, Airbus a dévoilé ces dernières années un eVOLT de quatre places 100% électrique et l'avionneur va lever le voile ce mercredi aux côtés de Daher et Safran sur Ecopulse, un démonstrateur d'avion à propulsion hybride-électrique.

« Pour tous ces projets, nous allons avoir besoin de puissance, parfois de plusieurs mégawatts. Pour transférer cette puissance, nous devrons avoir des composants qui sont capables de le faire avec la meilleure performance possible, sans pour autant faire la taille d'une machine à laver. Les semi-conducteurs émergents permettent d'augmenter la puissance électrique sans forcément augmenter la masse de l'appareil. Ces composants offrent également le meilleur rendement possible sans perte de puissance lors du transfert », avance Karim Mokaddem, vice-président d'Airbus Group chargé de la stratégie électrique et hybride.

STMicroelectronics affiche « une position dominante » sur de nouveaux types de semi-conducteurs, dits à large bande. Reposant sur de nouveaux matériaux comme le carbure de silicium et le nitrure de gallium, ils offrent des capacités décuplées par rapport aux matériaux traditionnels comme le silicium. La coopération se concentrera sur le développement de composants, des boîtiers et des modules adaptés aux applications aéronautiques d'Airbus. Ces composants seront évalués par les deux partenaires au travers de recherches et d'essais avancés réalisés sur des démonstrateurs tels que des unités de commande de moteurs électriques (e-motors), des convertisseurs de puissance haute et basse tensions, et des systèmes de transfert d'énergie sans fil.

STMicroelectronics vise l'aéronautique et le spatial

Le géant des semi-conducteurs compte bien surfer sur l'engouement autour de la décarbonation de l'aviation pour gagner des parts de marché dans ce secteur. « Ce que nous développons aujourd'hui pour les scooters et les voitures peut tout à fait servir pour les avions. Nous ciblons les grands constructeurs d'avions, mais aussi les partenaires de rang 1. Notre technologie pourrait aussi intéresser tous les projets autour de l'aviation légère décarbonée », indique Jérôme Roux, président des ventes et du marketing chez STMicroelectronics. Le Salon du Bourget offre depuis le début de semaine un aperçu de ces projets entre l'avion de transport régional hybride d'Aura Aero ou l'avion à hydrogène de quatre places de Blue Spirit Aero.

Au-delà de l'aéronautique, STMicroelectronics vise aussi le spatial. Le groupe fournit à la société TTTech des puces qui sont utilisées, entre autres, dans le programme de lanceur européen Ariane 6 et dans les plateformes réseau et de calcul de nouvelle génération de la station Gateway de la NASA, une composante essentielle du programme Artemis. La jeune pousse NanoXplore, qui développe des composants reprogrammables à forte capacité de traitement, résistants à l'environnement radiatif spatial, a également fait appel à STMicroelectronics pour sa solution.