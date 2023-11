Aéronautique : Airbus présente le premier A321NEO assemblé à Toulouse

« Ce n'est pas juste un autre A321NEO », commente Airbus sur les réseaux sociaux. L'avionneur européen a dévoilé lundi 27 novembre les images du premier avion A321NEO assemblé à Toulouse depuis la nouvelle ligne d'assemblage de la famille A320 inaugurée en juillet dernier.

L'aéronef est destiné à la compagnie à bas coût turque Pegasus Airlines et devrait bientôt réaliser son premier vol. Interrogée le 9 novembre lors de l'Aeroforum organisé par La Tribune, Marion Smeyers, directrice de la nouvelle A320 Family final assembly line (FAL), projetait alors une livraison de ce premier avion « en janvier 2024 ».

(Crédits : Airbus)

Construite au sein de l'imposante usine Lagardère, bâtie initialement pour l'A380, la nouvelle ligne doit accompagner la montée en cadence spectaculaire attendue sur la famille A320 NEO et en particulier l'envol de l'A321 NEO, le nouveau best-seller de l'avionneur européen.

« L'objectif, c'est de mener cette ligne à sa pleine cadence en 2026. Et en parallèle, nous sommes en train de dupliquer cette ligne qui fera son entrée en service en 2026 et sera à sa pleine cadence en 2028. Cela va demander de faire grandir les équipes. Nous sommes actuellement 500 et l'effectif de la première ligne sera porté à 700 personnes. Ce dernier sera quasiment doublé quand la deuxième ligne d'assemblage entrera à pleine cadence, ce qui signifie des efforts de recrutement et de formation très forts puisque une partie des effectifs proviendront de personnes qui n'ont pas forcément d'expérience dans l'aéronautique. Cela suppose un accompagnement fort des équipes pour grandir tous ensemble », confiait à La Tribune Marion Smeyers.