Aéronautique : Aura Aero dévoile la version finalisée de son avion régional hybride

Dans moins d'un mois et demi, pour le retour du Salon du Bourget après quatre ans d'absence, tous les yeux seront rivés vers le match de commandes entre Airbus et Boeing. Mais au-delà des annonces des deux géants aéronautiques, une poignée d'acteurs se livreront à une autre bataille, plus discrète, pour faire émerger une nouvelle génération de petits aéronefs décarbonés.

Le constructeur aéronautique toulousain Aura Aero compte en profiter pour exposer Integral E, son modèle d'avion de voltige biplace tout électrique. « Aujourd'hui était son dernier jour sur le banc d'essai. Nous allons ensuite intégrer la propulsion et les tests au sol avec l'objectif de réaliser le premier vol avant la fin de l'année », explique Jérémy Caussade, CEO d'Aura Aero. Les compétences acquises pour Integral E doivent servir de rampe de lancement pour le développement d'un projet beaucoup plus ambitieux, ERA, un avion de transport régional à propulsion électrique de 19 places.

Jérémy Caussade, CEO d'Aura Aero (Crédits : Rémi Benoit).

Huit moteurs et un rayon d'action de 1.600 km

La jeune société fondée en 2018 en avait esquissé les premiers contours il y a deux ans avec la promesse d'un aéronef doté de six moteurs et une capacité de réaliser des vols de moins de 400 kilomètres en 100% électrique et de réduire très significativement les missions plus longues grâce à son turbogénérateur.

Depuis, le projet a un peu évolué. Aura Aero a dévoilé ce vendredi 12 mai le design d'un avion doté de huit moteurs. « Avoir plus de moteurs permet d'aller vers des modèles moins complexes, plus faciles à intégrer et avec moins de maintenance nécessaire par la suite », avance Mattia Padulo, CTO de la société qui a noué l'an dernier un partenariat avec Safran sur l'architecture et la propulsion de ses futurs aéronefs.

L'avion de 8,6 tonnes et vise une rayon d'action pouvant atteindre 900 milles nautiques, soit plus de 1.600 km. Désormais Aura Aero mise sur l'hybride pour élargir les cas d'usage de son appareil. ERA pourra voler en 100% électrique sur 85 milles (soit un peu plus de 150 kilomètres). « Notre but est d'avoir l'impact le plus fort et adresser le gros du marché. Nous préférons réduire de 80% les émissions de CO2 avec l'hybride que de diminuer de seulement 2% les émissions avec du tout électrique », illustre Jérémy Caussade. Le premier vol est désormais programmé en 2026 pour une mise en service en 2028.

Desservir de nouvelles routes

Alors même que son avion régional n'a pas volé, la startup a déjà décroché 330 précommandes de la part de neuf compagnies aériennes et des loueurs d'avions dont une première méga précommande record de 200 appareils de la part de la société de leasing Amedeo. Avec l'ambition d'une moisson supplémentaire de lettres d'intention d'achat lors du Salon du Bourget. Pour Amedeo, le projet d'Aura Aero offre l'opportunité de créer de nouvelles routes.

« Même si certaines liaisons régionales sont desservies par les compagnies aériennes majeures, il existe des tonnes d'aéroports et de lignes à créer. À Londres par exemple, au-delà des trois grands aéroports (Heathrow, Gatwick et Stansted) mais autant d'aéroports plus petits. De la même manière, en Indonésie, un avion comme celui que développe Aura Aero pourrait permettre de desservir des îles plus petites », soutient Mark Lapidus, CEO d'Amedeo.

Lire aussiAura Aero décroche une méga précommande de 200 avions électriques

Au-delà du transport de passagers, Aura Aero mise sur le cargo avec une capacité d'emport de près de deux tonnes. Pour concrétiser son programme, le constructeur toulousain devra lever la frilosité des financeurs privés pour enfin boucler une levée de fonds de 50 à 80 millions d'euros. En attendant, la société peut compter sur un fort soutien des élus locaux, notamment de la Région Occitanie et de Toulouse Métropole qui devraient contribuer significativement à la future usine de 40.000 m2 à l'aéroport Toulouse-Francazal qui doit sortir de terre à partir de fin 2025 pour produire en série ses aéronefs biplaces et son avion régional électrique de 19 places. Un outil industriel à 150 millions d'euros avec la promesse à terme de générer plus d'un millier d'emplois.

Lire aussiAura Aero met 150 millions d'euros pour construire son usine d'avions électriques