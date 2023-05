Aéronautique : comment le Nantais 4cad Group aide Mecachrome à gagner en productivité

Dans le Sud-Ouest, la filière aéronautique s'est mise en ordre de bataille pour suivre les cadences impressionnantes annoncées par Airbus. Après un trou d'air avec la crise sanitaire pendant laquelle le rythme de production sur l'A320 NEO est descendu de 60 à 40 appareils par mois, l'avionneur européen a l'ambition d'atteindre 75 appareils par mois d'ici le milieu de la décennie, un niveau de production d'avions jamais atteint. Autant dire que les fournisseurs aéronautiques n'ont en ce moment « ni une heure ni un euro à perdre », comme le rappelait il y a quelques mois dans La Tribune Christian Cornille, président de Mecachrome.

Et pour grapiller des points précieux de productivité, le nouveau géant toulousain des pièces aéronautiques développe la numérisation de de ses usines en misant sur le concept de "focus factories", des usines hyper spécialisées et très automatisées. À Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), le groupe fabrique ainsi des aubes de turbine pour le moteur Leap de Safran avec une livraison à l'heure (OTD) de 100% et quasiment zéro pièce au rebut.

Suivre à distance en temps réel la production de la ligne

Une performance permise notamment grâce à des solutions logicielles de plus en plus poussées. Mecachrome fait appel notamment aux outils distribués et intégrés par le Nantais 4cad Group.

« Nous travaillons déjà depuis longtemps avec des machines intelligentes qui sont programmées. La plateforme IoT de 4CAD Group nous permet d'exploiter les données de l'usine et de réconcilier ce monde des machines avec le reste des données disponibles dans le système d'information pour améliorer notre performance », explique François Bergeonneau, digital officer de Mecachrome.

Avant de développer :

« Nous pensons chez Mecachrome que la transparence sur nos activités vis-à-vis de nos clients est un levier fondamental pour développer et pérenniser la confiance qu'ils nous accordent. A ce titre, avec 4cad Group, nous avons déployé pour une de nos lignes un reporting quotidien vers notre client. Ce reporting est issu de données directement prises sur notre ligne et l'informe sur les indicateurs clés de l'activité de la ligne qui produit les pièces que nous lui envoyons pour sa propre fabrication. Sur la base de ce push, le client peut accéder aux données de notre ligne à tout moment en toute autonomie. Ce niveau de transparence permet une résolution plus rapide des problèmes en bonne intelligence, directement entre opérationnels, et augmente la confiance dans nos capabilités industrielles et humaines. C'est un élément clé de la Focus Factory qui doit nous permettre d'accompagner l'augmentation des volumes ainsi que la demande en agilité industrielle ».

« Ces outils permettent d'être plus productifs, plus fiables et d'assurer les montées en cadence imposées par la filière », commente Guillaume Charpentier, responsable de l'offre 4cad Aéro, qui réunissait mi-avril des acteurs de la filière au Stade Ernest Wallon à Toulouse pour anticiper leurs futurs besoins.

80 recrutements et une extension de site

L'aéronautique représente aujourd'hui 20% de l'activité de 4cad Group avec, outre Mecachrome, des clients comme Latécoère ou le groupe pyrénéen Ségneré avec des solutions. Le groupe nantais a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros. En forte croissance, l'entreprise qui emploie 370 personnes en France sur sept agences dont 40 collaborateurs dans la Ville rose entend recruter 80 nouveaux collaborateurs cette année. Des postes sont également disponibles dans les agences suisse et canadienne. 4cad Group a lancé par ailleurs un projet d'extension sur son site de Bouguenais. Les travaux vont démarrer en juin prochain, pour gagner 2.000 m2 de surface de production supplémentaire moyennant une enveloppe de 4 millions d'euros.