Air Canada arrive à Toulouse et va booster le business entre la France et le Canada

« Plus besoin de passer par une correspondance à Paris-Charles de Gaulle. Nous avons un vol de huit heures pour arriver directement à Montréal et voir notre fille », lancent Marie et José. Ces deux retraités narbonnais font partie des premiers passagers à embarquer ce vendredi 2 juin à bord du vol inaugural de la nouvelle ligne d'Air Canada qui relie Toulouse et Montréal.

Cinq ans après la visite du premier ministre québécois dans la Ville rose dans la foulée du rapprochement d'Airbus avec le constructeur canadien Bombardier sur le programme C-Series (rebaptisé A220), la liaison régulière transatlantique devient une réalité.

L'aéroport Toulouse-Blagnac a vu atterrir ce vendredi le premier vol de la ligne d'Air Canada entre Montréal et la Ville rose. (Crédits : Frédéric Scheiber)

« Nous proposions déjà quatre destinations vers la France. En comptant cette destination supplémentaire, nous allons offrir cette année 30 vols par semaine vers le Canada pour un million de passagers par an. La nouvelle ligne Toulouse-Montréal offre cinq vols hebdomadaires à bord d'un A330-300 construit tout près d'ici », a tenu à préciser Alexandre Lefèvre, vice-président d'Air Canada qui a récemment acquis 30 A321 XLR, l'aéronef de l'avionneur européen conçu pour les longues distances et qui sera en partie fabriqué dans la nouvelle ligne d'assemblage toulousaine de l'usine Lagardère.

2.400 Québécois à Toulouse

Ces dernières années, les relations économiques entre Toulouse et Montréal se sont considérablement renforcées.

« Il y a aujourd'hui 19 entreprises québécoises implantées à Toulouse qui représentent 2.400 personnes. Premier employeur canadien en France, CGI emploie 300 personnes à Toulouse, Lallemand, qui confectionne des levures pour la production de vin, dispose d'une antenne avec plusieurs centaines de salariés, la startup Connektica, nouvel acteur du New Space, s'est installée aussi », rappelle Nadia Pellefigue, vice-présidente de la région Occitanie, en charge notamment des relations internationales.

« Lors de la venue du premier ministre québécois, nous lui avions montré tout l'écosystème disponible dans la Ville rose avec notamment le B612, mais aussi les liens académiques avec le projet Deel portée via l'institut d'intelligence artificielle de Toulouse en collaboration avec Ivado à Montréal (afin de rendre plus fiables les systèmes d'intelligence artificielle à destination notamment de l'aéronautique, ndlr). Le potentiel était si fort qu'au lieu de partir sur une ligne estivale, Air Canada a opté pour une liaison présente toute l'année », se remémore Jean-Claude Dardelet, vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'Attractivité.

L'avion d'Air Canada disposera d'une capacité de fret pour faire transiter des pièces pour l'industrie aéronautique, spatiale ou encore des produits agroalimentaires (Crédits : Frédéric Scheiber).

L'avion sera doté d'une capacité d'emport de 70 tonnes par semaine pour transporter en soute de nombreuses marchandises à haute valeur ajoutée dont des pièces pour l'industrie aéronautique, spatiale ou encore des produits agroalimentaires et vinicoles.

Outre ces industries historiques, le renforcement des liens économiques entre les deux villes pourrait faire naître des projets dans des domaines émergents. « Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle ou de cybersécurité, on entend beaucoup les États-Unis et la Chine. La collaboration renforcée entre la France et le Canada pourrait ouvrir une troisième voie comme le souhaitait le Général de Gaulle », ajoute Jean-Claude Dardelet. Au-delà des relations économiques avec Montréal, la région Occitanie a fait du Canada sa région cible pour développer des partenariats sur l'ensemble du pays.

« À 6h de route de New-York »

Pour l'Aéroport Toulouse-Blagnac, la nouvelle ligne d'Air Canada est également une opportunité pour étayer son réseau de destinations. « Montréal devient ainsi notre premier « hub » sur le continent outre-Atlantique. Air Canada nous ouvre plus grandes les portes du Canada mais aussi des Etats-Unis et des Caraïbes », salue Philippe Crébassa, président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac, qui a dépassé les sept millions de voyageurs l'an passé, soit 73% du trafic de 2019.

Les premiers passagers ne s'y sont pas trompés. « De Montréal, nous sommes à 6h de route de New-York, c'est plus près que Paris de Narbonne. Nous avons aussi accès en 4h de vol aux Caraïbes », relèvent Marie et José, les deux retraités narbonnais.

Marie et José font partie des premiers passagers de la nouvelle ligne d'Air Canada entre Toulouse et Montréal (Crédits : Frédéric Scheiber).