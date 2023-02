Usine dernier cri à Toulouse : la nouvelle arme d'Airbus pour creuser l'écart avec Boeing

La mythique usine Lagardère est prête à entrer dans sa nouvelle vie. Après plusieurs mois de travaux, l'ancien site de production de l'A380 a été transformé et modernisé pour accueillir la nouvelle ligne d'assemblage de la famille A320 NEO à Toulouse.

Commandes XXL sur la famille A320

Le programme star d'Airbus - l'A320 est devenu l'avion commercial le plus vendu au monde - a engrangé un carnet de commandes phénoménal ces dernières années. Il compte ainsi plus de 6.000 avions encore à livrer. Le constructeur européen a encore annoncé mardi un nouveau contrat XXL de 250 appareils avec Air India dont 140 A320 NEO, 70 A321 NEO et 40 A350.

Pour répondre à cette demande sans précédent, l'avionneur européen doit désormais se mettre en ordre de bataille et atteindre des niveaux de production inédits. Alors que le rythme de production sur la famille A320 NEO était descendu de 60 à 40 appareils par mois au plus dur de la crise sanitaire, Airbus est rapidement reparti de l'avant et a confirmé à l'automne son ambition d'atteindre 75 appareils par mois d'ici le milieu de la décennie.

L'A321 NEO, le nouveau best-seller d'Airbus

Mise en pause durant le Covid avant d'être confirmée en mai 2021, la nouvelle ligne d'assemblage va contribuer à cette montée en cadence. Dans un premier temps, la FAL (final assembly line) sera dédiée uniquement à la production d'A321 NEO, la version la plus grande de la famille A320 NEO qui est devenue le nouveau best-seller d'Airbus. Alors qu'avant crise, l'A321 représentait 40% du carnet de commandes des avions de la famille A320 NEO, la tendance s'est inversée à tel point que les ventes d'A321 NEO ont dépassé celles de l'A320 NEO.

« Nous avons actuellement un carnet de commandes de plus de 6.000 avions sur le programme A320 NEO dont 60 % uniquement pour de l'A321 NEO. Cette ligne va nous permettre de produire plus d'A321. C'est tout un symbole. Cette usine qui a vu naître l'A380 va voir émerger une nouvelle génération d'avions », confirme Marion Smeyers - Directrice de la nouvelle A320 Family final assembly line (FAL).

Toulouse devient le quatrième site à produire l'A321 après les FAL d'Hambourg en Allemagne, de Mobile aux États-Unis et de Tianjin en Chine. La nouvelle ligne pourra soutenir en cas de besoin la production de l'A321 XLR, dont la mise en service est attendue à partir de 2024. Cette version extra-large du single-aisle européen, qui a accompli son premier vol en juin 2022, « offrira un rayon d'action sans précédent pour un avion monocouloir, allant jusqu'à 8.700 km, avec une consommation de carburant par siège inférieure de 30 % à celle des avions de la génération précédente, ainsi qu'une réduction des émissions de NOx et du bruit », comme le met en avant l'avionneur. Le nouvel appareil permettra notamment aux compagnies low-cost de proposer de nouvelles liaisons long-courrier à moindre coût et en étant plus sobres en kérosène qu'avec les longs courriers traditionnels.

L'avion s'est déjà accaparé une part importante de ce marché longtemps convoité par Boeing avec son concept de « New midsize aircraft » ( NMA) pour occuper le « Middle-of-the-market » autrefois dévolu aux 757 et 767.

Une usine modernisée

D'importants travaux de modernisation ont été menés au sein de l'usine Lagardère, construite dans les années 2000, pour s'adapter à cette nouvelle génération d'avions mais aussi déployer des outils innovants pour améliorer la production. « C'est une ligne d'assemblage numérisée, ce qui signifie qu'il y a zéro papier dans l'usine. Tous les opérateurs ont leurs instructions sur leur smartphone ou leur tablette. Cela permet plus d'autonomie et plus de rapidité », souligne Marion Smeyers.

Surtout, la FAL toulousaine va être la première au sein d'Airbus à déployer un système de logistique automatisée. Toutes les pièces et équipements sont livrés par des robots au poste de travail des opérateurs. « Cela permet de gagner en réactivité et de livrer le plus près possible du point d'utilisation. Ce système évite aussi pour les opérateurs les déplacements à risque par exemple dans les escaliers », décrit Philippe Lassus, responsable de la logistique automatisée. La ligne toulousaine sera l'occasion d'expérimenter pour la première fois à grande échelle un système automatisé pour réaliser la jonction du fuselage à l'aide de rails ventousés et d'une grille de perçage numérisée.

Véhicule automatisé pour la logistique (Crédits : Airbus).

700 emplois en 2025

Le premier tronçon d'A321 est arrivé dans l'usine en octobre dernier et le premier avion devrait en sortir avant la fin de l'année. L'avionneur européen ne communique pas pour le moment la cadence de production attendue sur cette ligne, qui arrivera à pleine capacité en 2025. À cette échéance, elle mobilisera 700 salariés, dont 400 cols bleus. Actuellement, 400 salariés y travaillent pour affiner l'industrialisation, principalement issus de la mobilité interne au sein des sites d'Airbus. Mais des créations nettes d'emplois sont également prévues. Après avoir embauché 13.000 salariés dans le monde en 2022, le géant aéronautique compte maintenir en 2023 sur ce niveau extrêmement élevé de recrutement avec l'arrivée de 13.000 collaborateurs supplémentaires.

