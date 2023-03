L'aéroport Toulouse-Blagnac repasse la barre des 7 millions de passagers

« La reprise est là même si l'aéroport est encore en convalescence et qu'il y a encore du chemin à faire pour retrouver notre niveau d'activité d'avant-crise », confiait dans une interview à La Tribune en septembre dernier Philippe Crébassa, le président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac.

Lire aussi« L'aéroport de Toulouse est toujours en convalescence mais nous percevons une véritable reprise » (Philippe Crébassa)

73% du trafic de 2019

Après avoir connu un effondrement avec la crise sanitaire (le trafic d'ATB avait chuté de neuf à trois millions de passagers en 2020), le cinquième aéroport français reprend des couleurs. Sur l'année 2022, l'aéroport toulousain dépasse légèrement les sept millions de voyageurs accueillis, soit 73% du trafic de 2019.

La plateforme a connu une montée en puissance progressive au fil de l'année. « Si en janvier 2022 le trafic était à 56,3% de celui de 2019, il était de 79,1% en juin et 85,7 % en décembre », relève ATB.

« La reprise progressive du trafic a permis de rouvrir la jetée du Hall A, fermée depuis 2020, pour répondre à la montée en puissance de l'activité low-cost. Cette reprise s'est accompagnée de la réouverture de nombreux commerces pour satisfaire la demande des passagers », complète l'aéroport.

Le low-cost gagne des parts de marché

Dans le détail, Air France reste la première compagnie de la plateforme avec la Navette vers Orly qui demeure la ligne la plus fréquentée de l'aéroport, même si l'activité reste 25% en deça de 2019. Le trafic vers Orly et Roissy pèse à lui seul 34 % de l'activité de la plateforme. En parallèle, le low cost augmente sa part de marché près de six points par rapport à 2019. La compagnie EasyJet concentre à elle seule la moitié du trafic low-cost. Après avoir dû fermer sa base à Toulouse durant l'hiver 2020 à cause de la Covid-19, la compagnie low-cost irlandaise Ryanair dispose quant à elle à nouveau d'une flotte de deux avions dans la Ville rose.

Lire aussiRyanair ouvre un nombre record de destinations au départ de Toulouse cet hiver

Arrivée d'Air Canada et Chalair

L'aéroport de Toulouse a vu aussi arriver à l'automne dernier une nouvelle compagnie, Chalair, qui reprend certaines destinations (Nantes, Marseille) qui ne sont plus assurées par Air France en ciblant la clientèle affaires. « Nous avons vu le début d'une recomposition avec des acteurs plus petits, agiles, utilisant des avions de taille plus petite et donc permettant d'obtenir l'équilibre économique avec un trafic moindre. C'est toute l'agilité du transport aérien et qui crée la différence entre le train et l'avion puisqu'il est possible d'adapter le nombre de sièges en fonction de la demande », analysait Philippe Crébassa dans nos colonnes. Sur le plan international, l'allègement des contraintes sanitaires a aussi permis à Air Canada de lancer sa ligne entre Toulouse et Montréal qui sera opérationnelle cet été.

Lire aussiAéroport de Toulouse : Chalair s'allie avec Air France pour des vols vers Nantes et Marseille

Lire aussiAir Canada va (enfin) lancer sa ligne entre Toulouse et Montréal l'été prochain