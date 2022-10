Air Canada va (enfin) lancer sa ligne entre Toulouse et Montréal l'été prochain

Petit à petit, l'aéroport Toulouse-Blagnac tourne la page du Covid. Le cinquième aéroport français qui espère accueillir plus de 6,5 millions de passagers en 2022, soit quasiment le double que sur l'ensemble de l'année 2021, a reçu une nouvelle raison d'être optimiste. Air Canada a annoncé ce jeudi 13 octobre l'ouverture d'une liaison entre Toulouse et Montréal à compter du 2 juin 2023.

Une ligne ouverte toute l'année

« Cette ligne sera opérée toute l'année à raison de cinq vols hebdomadaires en Airbus A330-300 tri-classe de 297 sièges offrant les toutes dernières cabines et une capacité fret de 70 tonnes par semaine », a précisé Jean-François Raudin, directeur général France d'Air Canada sur un post Linkedin. La plus grande compagnie aérienne canadienne avait annoncé son arrivée dès août 2019 pour un lancement prévu à l'été 2020. Mais à cause du Covid, l'ouverture de la ligne avait dû être reporté. Depuis, une autre compagnie canadienne, Air Transat a lancé des vols entre Toulouse et Montréal mais uniquement durant la saison estivale.

« Notre liaison Montréal-Toulouse, qui relie deux centres aéronautiques mondiaux, est le seul service offert toute l'année entre l'Amérique du Nord et le sud-ouest de la France », n'a pas manqué de souligner Mark Galardo, premier vice-président planification du réseau et gestion du chiffre d'affaires au sein d'Air Canada. Avec cette ligne permanente, la compagnie espère une part importante de vols d'affaires. L'Airbus A330-300 d'Air Canada pourra d'ailleurs transporter en soute de nombreuses marchandises à haute valeur ajoutée dont des pièces pour l'industrie aéronautique, spatiale ou encore des produits agroalimentaires et vinicoles.

Deux capitales aéronautiques

Ces dernières années, les relations économiques entre Toulouse et Montréal ont connu un coup d'accélérateur dans le sillage du rapprochement entre Airbus et Bombardier. En juillet 2018, le constructeur européen avait officialisé l'intégration des avions du programme C-Series de Bombardier (rebaptisés en A220) qui sont en partie construits au Canada.

Depuis, plusieurs entreprises québécoises ont décidé de s'installer dans la Ville rose. Lors du dernier Salon du Bourget en 2019, la société Global Partner Solutions, spécialisée dans la gestion de la supply chain, avait annoncé la création de sa première implantation européenne à Toulouse et PCM Innovation développe une joint-venture avec Corima Technologies pour créer un bureau d'études consacré à l'outillage dans l'aéronautique.

Un pont vers les USA

Sur le plan de la recherche, dans le cadre de la création d'un institut d'intelligence artificielle à Toulouse, un partenariat a été noué entre l'université de Montréal et Bombardier afin de rendre plus fiables les systèmes d'intelligence artificielle à destination notamment de l'aéronautique.

Au-delà du Canada, cette nouvelle liaison pourrait faciliter les relations économiques plus largement avec l'Amérique du Nord. Via le hub de Montréal, la compagnie proposera aux passagers des correspondances vers de nombreuses destinations du Canada, des USA, du Mexique et des Caraïbes. La Ville rose qui tente depuis des années de mettre en place des vols directs vers New-York trouve là l'opportunité de relier plus facilement les États-Unis.

