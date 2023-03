Avec Air Canada et Qatar Airways, l'aéroport Toulouse-Blagnac veut connecter le monde entier

« Avec l'arrivée des deux compagnies majors, Air Canada et Qatar Airways, Toulouse offrira une connexion directe à seize hubs pour permettre de relier en une seule escale le monde entier », vante Bruno Balerdi, directeur commercial de l'aéroport Toulouse-Blagnac.

Le quatrième aéroport régional français affiche pour cet été un programme de 86 destinations avec 400.000 sièges supplémentaires que l'an dernier et des niveaux d'activité avoisinant ceux d'avant crise (94% des sièges par rapport à 2019 quand ATB proposait 92 destinations).

Air Canada à compter du 2 juin

Au-delà des nouvelles destinations comme Florence, Bologne, Cracovie ou Hanovre, l'aéroport Toulouse-Blagnac débutera l'été avec l'ouverture le 2 juin de la ligne d'Air Canada vers Montréal à raison de cinq vols hebdomadaires toute l'année. Le lancement de cette ligne, initialement prévue pour l'été 2020, avait été reporté à cause du Covid. La liaison viendra accompagner le rapprochement des deux capitales aéronautiques dans le sillage de l'alliance entre Airbus et Bombardier. Avec une capacité fret de 70 tonnes par semaine, l'Airbus A330-300 d'Air Canada pourra d'ailleurs transporter en soute de nombreuses marchandises à haute valeur ajoutée dont des pièces pour l'industrie aéronautique, spatiale ou encore des produits agroalimentaires et vinicoles. Cette ligne va surtout renforcer les connexions vers l'Amérique du Nord.

« Depuis le hub de Montréal, il sera possible de rejoindre les États-Unis, les Caraïbes, le Mexique... Air Canada offre 64 destinations au sein même du territoire canadien et 60 destinations sur le continent américain », souligne Bruno Balerdi.

À noter qu'Air Transat vient aussi compléter cette offre vers l'Amérique du Nord avec une fréquence de plus cet été.

174 destinations depuis Doha

Le 7 mars dernier, Qatar Airways a annoncé que Toulouse figurait parmi ses nouvelles destinations. La compagnie doit préciser dans les prochains jours la fréquence des vols depuis la Ville rose qui devraient débuter également cet été.

« Nous avons l'opportunité, à travers la mise en place d'une liaison avec Qatar Airways sur Doha, d'offrir 174 destinations pour desservir l'Asie, l'Océanie ou encore l'Afrique de l'Est en une seule escale. D'autant qu'avec son offre tarifaire Qatar Airways va venir bousculer le marché », commente le directeur commercial.

De quoi accompagner le rebond du trafic international au sein d'ATB. Après avoir vu son trafic chuter de neuf à trois millions de passagers en 2020, l'aéroport Toulouse-Blagnac a dépassé les sept millions de voyageurs l'an passé, soit 73% du trafic de 2019. « Nous revenons de loin parce qu'en janvier 2022, nous ne faisions que 56 % de ce que le trafic était en 2019 et nous avons fini en décembre à 86 % du trafic d'avant crise », relève Philippe Crébassa, président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Toujours pénalisée par des voyages d'affaires en berne, la plateforme entend retrouver une activité nominale à l'horizon 2025 et dès cette année entre 80 ou 85 % du trafic de 2019.

Une reprise marquée par des incertitudes

« Maintenant, je reste prudent. Sur janvier et février, nous avons a fait un peu mieux que prévu. Mais en mars, les mouvements sociaux ont eu un impact sur notre activité. Sur les quinze derniers jours, près de 400 vols ont été annulés. Nous avons perdu des dizaines de milliers de passagers, donc nous restons sur un chemin relativement incertain. Nous sommes en revanche assez optimistes sur l'été. Les taux de réservations sont bons. Nous savons notamment que la clientèle nord américaine a très envie de venir en Europe, donc on espère qu'elle passera par Toulouse. Nous misons aussi sur la dynamique impulsée par le marché asiatique. Et puis, la Coupe du monde de rugby à l'automne devrait engendrer quelques passagers supplémentaires », développe Philippe Crébassa.

En 2022, ATB a atteint 131,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 45% sur un an (contre 160 millions en 2019). Dans le détail, les redevances aéronautiques (corrélées au trafic) ont bondi de 67 % et les revenus extra aéronautiques ont progressé de 49 %. La reprise progressive du trafic s'est accompagnée de la remise en service de la jetée du Hall A, fermée depuis 2020, pour répondre à la montée en puissance de l'activité low-cost et de la réouverture de nombreux commerces. L'activité de diversification immobilière, non liée au trafic a elle progressé de 10% sur un an.

