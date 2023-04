Spatial : Actia s'agrandit près de Toulouse pour s'attaquer aux constellations de satellites

« Mon père avait bien compris que les cycles de production pouvaient être très différents entre l'aéronautique et l'automobile. Pour absorber les grands chocs de croissance, Actia a toujours eu à coeur d'être très diversifié », glisse Jean-Louis Pech, président d'Actia. Fondée en 1986, l'entreprise familiale toulousaine fabrique des équipements électroniques aussi bien pour les camions, les engins agricoles, les bus, les voitures, les avions... Un portefeuille d'activités très diversifié qui lui a permis par exemple d'être peu affecté par l'effondrement des cadences aéronautiques durant la crise sanitaire et en 2022 de compenser l'arrêt d'un contrat majeur pour Volvo cars (qui pesait un quart de son chiffre d'affaires) en affichant un chiffre d'affaires de près de 500 millions d'euros l'an passé.

Des équipements pour la constellation OneWeb

Pour ajouter une corde à son arc de compétences, Actia a décidé dernièrement de s'armer pour les futures constellations de satellites. Le fabricant électronique a investi en 2020 plus de 2,5 millions d'euros pour réaliser une extension de 900 m2 sur son site de Colomiers, près de Toulouse, qui dispose désormais d'une surface de production de 3.500 m2. L'entreprise est équipée de deux lignes automatisées pour les petites et moyennes séries (quelques centaines de pièces par semaine). C'est ici qu'ont été fabriqués deux modules électroniques qui équipent chacun des 618 satellites de la constellation OneWeb. Actia a été également sélectionnée pour fournir des équipements électroniques sur la constellation Lightspeed de Telesat, constituée de 298 satellites en orbite basse. Cette année, l'entreprise de taille intermédiaire va mettre 1,5 million d'euros pour s'équiper de nouvelles étuves. « Ces machines permettent de simuler le chaud et le froid pour faire vieillir prématurément les pièces des satellites », explique Jean-Louis Pech.

Viser les 100M € pour l'aéro et le spatial

L'an passé, Actia a reçu par ailleurs la labellisation par Aerospace Valley de son projet Actia in Space, un équipement électronique générique pour applications spatiales embarquées en orbite basse. L'ETI a rejoint l'alliance d'entreprises NewSpace Factory initiée par le pôle de compétitivité pour vendre à l'étranger des produits sur étagère.

« D'ici cinq ans, nous aimerions créer une division aéronautique et spatiale qui dépasse les 100 millions d'euros d'activité », confie Jean-Louis Pech. Aujourd'hui, ces activités pèsent 65 millions (sur un CA global de 500 millions) dont 45 millions générés par le spatial avec beaucoup de stations sol fabriquées par Actia et 20 millions pour les productions aéronautiques. Le groupe produit notamment des contrôleurs de vol pour Airbus et est donc affecté par la remontée des cadences sur cette petite activité.

Le groupe dispose également de deux lignes automatisées pour les grandes séries (jusqu'à 20.000 cartes par semaine) avec la production de calculateurs électroniques pour les camions Iveco, des marques premium de voitures comme Aston Martin et des véhicules électriques. « Nous ne réalisons pas de très grandes séries automobiles où sont déjà positionnés des groupes comme Continental ou Bosch qui bénéficient d'un effet volume sur leurs achats, » fait remarquer Catherine Mallet, directrice générale du groupe.

50 recrutements à Toulouse

Actia emploie sur son site de Colomiers 350 collaborateurs en comptant les intérimaires. La société prévoit de recruter 50 personnes supplémentaires cette année. Au niveau mondial, Actia regroupe 3.700 personnes dont quatre sites de production électriques (Colomiers, Etats-Unis, Tunisie et Suède) et un cinquième en création cette année sur son site d'assemblage à Madrid en Espagne. En parallèle, le groupe a fait le choix de rapatrier à Colomiers la production de calculateurs de camions connectés réalisée jusqu'ici en Tunisie. Le groupe mise sur le haut niveau de performance technologique de son usine toulousaine pour compenser les coûts de production plus élevés en France.