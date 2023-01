À Toulouse, Continental veut se diversifier dans l'aéronautique et le ferroviaire

L'Allemand Continental dispose depuis peu à Toulouse d'une ligne de production dédiée aux petites séries de pièces électroniques. Le groupe y développe toute une série d'équipements innovants pour l'automobile et imagine des applications pour l'aéronautique et le ferroviaire : bornes de recharge sans fil pour les voitures, systèmes anti-collision pour les trains et les tramways, caméras de détection de la fatigue des pilotes d'avion...