La fonderie SAM dans l'Aveyron classée site industriel clés en main, ce que cela signifie

« C'est une très bonne nouvelle » souffle Carole Delga, la présidente socialiste de la Région Occitanie, en déplacement dans le Tarn. La fonderie SAM, basée à Decazeville (Aveyron), vient d'être retenue par le gouvernement parmi les 55 sites industriels clés en main dévoilés mardi 16 avril. C'est une mise sous les projecteurs non négligeable pour cette ancienne fonderie aluminium, dédiée à l'industrie automobile, de 17.000 mètres carrés située à l'entrée de la petite commune industrielle.

« Le dispositif 'sites clés en main France 2030' vise à faire sauter les verrous de la réindustrialisation : c'est-à-dire accélérer la mobilisation d'un foncier industriel de qualité, dans un contexte de sobriété foncière. Il vise à identifier et labelliser des sites à fort potentiel de développement industriel », précise Bercy dans un communiqué.

Pour obtenir cette classification, des échanges directs ont eu lieu entre Carole Delga et Roland Lescure, le ministre délégué à l'Industrie, la première souhaitant tenir sa promesse de « garantir un avenir industriel » à cette usine qui employait encore il y a trois ans 350 personnes.

Pourtant le dossier n'a pas été facile. Pour mémoire, la fonderie SAM a été liquidée à l'hiver 2021 suite à la défection de son unique client, le groupe Renault. Mais surtout, ses propriétaires, des chinois, étaient écartés depuis longtemps de la direction par l'administrateur judiciaire chargé du dossier.

« Nous avons signé la promesse de vente avec les propriétaires chinois. L'acte de vente définitif doit bientôt être signé par l'Arac (Agence Régionale Aménagement Construction) Occitanie qui mène l'opération pour le compte de la collectivité », souligne-t-on dans l'entourage de l'élue régionale.

Plusieurs centaines de millions d'euros

Après d'âpres négociations avec l'État et les propriétaires chinois, en raison de la liquidation prononcée concernant la fonderie SAM, la région Occitanie devrait acquérir le site industriel pour une somme avoisinant les 460.000 euros. « Une bonne affaire »face au potentiel foncier du lieu, d'après les services à la manoeuvre dans ce dossier, qui va permettre de dégager du cash pour la collectivité et ainsi soutenir davantage les projets industriels susceptibles de s'implanter ici.

En plus du foncier, la collectivité s'est portée acquéreur des fours qui constituaient l'ancienne fonderie, ainsi que ses ponts roulants, avec l'espoir de faciliter la renaissance industrielle du site, autrefois spécialisé dans des activités de fonderie, mais aussi d'usinage et de tôlerie.

« Cette initiative et ce classement comme site industriel clés en main, à notre demande, va nous permettre de flécher plus facilement des prospects vers l'ancienne fonderie qui ont besoin d'un foncier assez rapidement », poursuit un conseiller.

La Région Occitanie étudie déjà « plusieurs hypothèses » pour l'avenir de la SAM, et ne ferme la porte à aucun montage industriel, pour une entreprise seule ou bien de la cohabitation industrielle avec trois à quatre entreprises qui auraient des activités complémentaires. En ce sens, la collectivité, son agence de développement économique Ad'Occ et Business France ont déjà lancé une mission de prospection auprès d'industriels mondiaux pour leur proposer le site aveyronnais.

« Des discussions ont déjà été engagées avec des entreprises de la Mecanic Vallée à la recherche de foncier pour développer leurs activités, avec des startups à fort potentiel industriel qui recherchent des sites pour industrialiser leurs solutions. Un travail sera également mené au niveau international avec le concours de Business France et de cabinets professionnels pour sourcer des entreprises industrielles à la recherche de sites d'implantation dans le Sud-Ouest européen », précise la collectivité dans un communiqué à ce propos.

Depuis plusieurs semaines, Carole Delga et son équipe tentent d'organiser un déplacement sur place du ministre de l'Industrie, Roland Lescure. L'objectif ? Renforcer les liens avec l'Etat sur ce sujet de la réindustrialisation après le couac rencontré avec le repreneur potentiel lotois MH Industries. Ce dernier était prêt à reprendre le site de la fonderie SAM et des salariés, mais l'État et Renault estimaient ce candidat fragile, contrairement à la collectivité. Depuis, l'industriel lotois a levé des fonds et poursuit sa dynamique de croissance.

