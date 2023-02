Aéronautique : Ascendance Flight Technologies ne cesse d'attirer grands noms et talents de la filière

Ces 12 derniers mois, le nouvel entrant dans l'industrie aéronautique a su faire preuve d'une grande attractivité. Ascendance Flight Technologies, qui développe à la fois un moteur hybride et un VTOL qui utilisera ce même moteur, multiplie en interne les arrivées de grands noms du secteur. « Cela justifie et crédibilise le projet que nous montons pierre par pierre » commente auprès de La Tribune Jean-Christophe Lambert, le CEO et co-fondateur de la société fondée en 2018.

Dernier exemple en date, la startup - qui a posé ses valises à Toulouse en 2020 - vient de débaucher un important cadre de l'avionneur ATR. Jusqu'à présent directeur technique de celui-ci et depuis 2015 après 16 années passées chez Airbus, Stéphane Viala a pris de nouvelles fonctions chez Ascendance Flight Technologies à compter du 1er février. Le dirigeant vient d'être nommé directeur ingénierie et programme de son nouvel employeur.

« Après avoir passé beaucoup de temps sur le développement de notre technologie, nous entrons dans une phase beaucoup plus intense avec des gros enjeux de certification et d'industrialisation. Nous cherchions donc une personne qui a de l'expérience sur ces sujets, mais qui connait aussi la gestion d'une flotte en service », justifie Jean-Christophe Lambert.

Stéphane Viala est ainsi le premier recrutement d'une année 2023 qui s'annonce charnière pour la jeune pousse. Elle prévoit d'enrôler une trentaine de nouveaux collaborateurs dans les mois à venir, principalement dans l'ingénierie, qui viendront s'ajouter aux 50 salariés actuels du jeune avionneur et motoriste.

Des recrutements de premier plan en 2022 aussi

En regardant dans le rétroviseur, la startup a également fait preuve d'un grand attrait en attirant dans les premiers mois de l'année 2022 l'ingénieur américain Hussein Harb. «Nous l'avons chipé à un concurrent », ironise le CEO, et en l'occurence il s'agit de l'Allemand Volocopter. Chez Ascendance Flight Technologies, Hussein Harb a été nommé directeur de la production. Un poste ô combien important alors que la jeune pousse prévoit de sortir d'ici 18 mois son premier VTOL à l'échelle 1 de son futur atelier sur l'aérodrome de Muret.

Simultanément à cette arrivée stratégique, la société toulousaine a recruté Cyrille Le Gall au poste de directeur administratif et financier. « Il a une expérience de plus de 20 ans comme directeur financier de la filiale d'Airbus Geo Intelligence », ajoute Jean-Christophe Lambert, lui-même ancien ingénieur chez l'avionneur européen. Cet autre cadre arrive dans une période cruciale pour la structure, puisqu'après une levée de fonds de 10 millions d'euros en 2021 elle cherche à boucler une autre opération d'envergure plus importante afin de financer aisément l'industrialisation de ses technologies.

La fin d'année passée a aussi été marquée par le recrutement de François Caudron, qui était le directeur marketing d'Airbus jusqu'en décembre 2021 après y avoir passé une vingtaine d'années. En sa nouvelle qualité de Special Advisor Business (conseiller spécial sur le commercial), les bonnes relations qu'il entretient avec les compagnies aériennes seront cruciales pour Ascendance Flight Technologies qui a mis sur pied « un club des clients » pour les consulter et les associer au design intérieur de son futur VTOL hybride-électrique, ATEA.

« Nous avons les moyens de continuer à grandir et aujourd'hui nous sommes staffés comme nous le souhaitions. Stéphane Viala est l'une des dernières pierres qui nous manquaient », résume Jean-Christophe Lambert.

Un board de haut niveau

La conclusion de cette structuration en interne arrive au bon moment. La jeune pousse vient d'achever les tests en soufflerie avec une maquette de son VTOL à l'échelle un quart (quatre mètres d'envergure). Elle mène actuellement les essais à l'échelle 1 de son moteur hybride STERNA, qui pour le moment permet d'être jusqu'à 80% moins polluant qu'un hélicoptère classique, la principale cible d'Ascendance avec son VTOL d'une capacité de cinq places, une autonomie de 400 kilomètres et une vitesse de vol de 200 km/h.

Ces caractéristiques ont d'ailleurs permis au nouvel acteur de l'industrie aéronautique d'officialiser plusieurs précommandes auprès d'une dizaine de clients pour un total de 245 ATEA.

Ces multiples avancées en 18 mois pour la startup qui veut activement participer à la décarbonation du transport aérien sont aussi le fruit du soutien d'un board de haut niveau. Dans celui-ci, le Toulousain peut compter sur la présence de ses investisseurs que sont Habert Dassault Finance, Celeste Management et IRDI Capital Investissement. Y sont présents également Agnès Plagneux-Bertrand, l'ancienne patronne du pôle de compétitivité Aerospace Valley et aujourd'hui élue à Toulouse Métropole, Jean-Paul Herteman, l'ancien PDG du motoriste Safran, Jean-Christophe Kugler, l'ancien directeur des opérations Europe de Renault et l'entrepreneur Thierry Tea. De quoi avancer dans la bonne direction pour la startup qui vise un vol de démonstration aux Jeux Olympiques 2024 à Paris.