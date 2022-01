Aéronautique : Liebherr Aerospace recrute 80 salariés à Toulouse pour l'avion du futur

Avant la crise, Liebherr Aerospace embauchait à tour de bras. Cette filiale du groupe allemand Liebherr, dédiée aux systèmes d'air aéronautiques, employait 1.300 personnes à Toulouse et 200 à Campsas (Tarn-et-Garonne) et connaissait une croissance fulgurante. En 2019, son chiffre d'affaires avait culminé à 672 millions d'euros, en augmentation de 15% sur un an ! L'effondrement du trafic aérien a mis un coup d'arrêt à cette dynamique avec une baisse d'activité de 40% qui a fait chuter le chiffre d'affaires à 402 millions d'euros. La société a engagé un plan d'adaptation qui a débouché sur une centaine de départs volontaires sur ses deux sites occitans.

Près de deux ans après le début de la crise sanitaire, Liebherr Aerospace recommence à recruter. La filiale annonce 80 postes à pourvoir à Toulouse et Campsas face à des perspectives de croissance plus réjouissantes. "Notre chiffre d'affaires a augmenté de 16% en 2021 et devrait à nouveau progresser de 15% en 2022. Nous devrions retrouver le niveau d'avant-crise à l'horizon 2024-2025", relève Jérôme Noyer, DRH de Liebherr-Aerospace Toulouse.

Remontée express des cadences et pile à hydrogène

Deux éléments conduisent la société à renforcer ses effectifs. D'une part, la remontée en cadence sur la famille A320 d'Airbus avec un rythme de production qui dépassera à terme le niveau d'avant crise. Airbus a annoncé au mois de mai des remontées de cadences spectaculaires. L'A320 NEO, qui était descendu de 60 à 40 appareils par mois pendant la crise pourrait atteindre 65 appareils par mois d'ici mi-2023. Et des études sont d'ores et déjà en cours pour tendre vers 70 à 75 avions par mois. Un optimisme conforté lors du Dubai Airshow en novembre dernier pendant lequel Airbus a totalisé 408 avions vendus dont un méga contrat de 255 A321 NEO pour Indigo Partners.

"Sur un horizon de moyen terme, il faut se préparer à la décarbonation de l'aéronautique", insiste aussi Jérôme Noyer. Plusieurs axes de R&D ont été engagés par Liebherr-Aerospace Toulouse. "Nous allons continuer à investir lourdement sur la transformation de nos systèmes vers des équipements plus électriques. Nous sommes aussi présents sur les applications futures de la pile à hydrogène embarquée à bord d'un avion", détaille le DRH.

Liebherr Aerospace se prépare à fournir le compresseur de ces piles à hydrogène. Le groupe a acquis ces dernières années une solide expérience en fournissant des équipements pour l'automobile et notamment le fabricant chinois SAIC mais aussi des industriels européens. Ces compresseurs de piles à hydrogène sont également considérés comme un moyen de sortir la filiale de sa dépendance à l'aéronautique en engageant une diversification. "Nous ciblons les bus et les poids lourds, des véhicules qui font des longs trajets et sur lesquels la batterie n'est pas nécessairement la bonne solution. Nous développons aussi cette technologie vers des activités ferroviaires et le monde du maritime", poursuit Jérôme Noyer.

Internaliser une technologie-clé dans l'avion décarboné

Le sous-traitant aéronautique de rang 1 va aussi grâce au soutien financier de France Relance internaliser la production d'une pompe, autrefois achetée aux États-Unis, permettant le refroidissement des circuits électriques. Une technologie-clé dans l'avion du futur.

"Une des caractéristiques des avions d'aujourd'hui, et encore plus pour ceux de demain, est que l'électronique de puissance dissipe énormément de chaleur. Seulement, pour qu'elle continue de fonctionner, il faut la refroidir. L'idée de ce projet est donc de mettre au point une pompe qui fera circuler, à travers les armoires électriques de l'avion décarboné, un liquide caloporteur transportant un liquide réfrigéré pour garantir une température nécessaire au bon fonctionnement de cet avion", décrivait fin 2020 Nicolas Bonleux, directeur général de Liebherr-Aerospace & Transportation.

Parmi les 80 postes à pourvoir actuellement, la société est en quête de profils dans le domaine de la fabrication, avec notamment des postes de monteurs mécaniciens, soudeurs-chaudronniers et usineurs sur machine à commande numérique. L'entreprise recherche également des compétences pour les métiers de la R&T, de la conception et du développement, et des méthodes ainsi que les fonctions support telles que la supply chain, la qualité, les ventes et les systèmes d'information.

Par ailleurs, 21 postes sur des profils ingénieurs et cadres expérimentés (ingénieur système, logiciel, calculs mécaniques, essais, emplois pour le support technique et l'après-vente), sont à pourvoir spécifiquement dans le cadre d'un événement de recrutement en présence d'experts du groupe organisé le 7 février au musée Aeroscopia à Toulouse.