Avec son véhicule autonome, Rob'Occ à l'assaut du marché de la robotique intralogistique

« Nous avons mouillé la chemise », ironise Patrick Dehlinger. L'entrepreneur toulousain et une dizaine de personnes ont, en moins de 12 mois, mis au point Noeme, un petit véhicule autonome - de 30 centimètres de haut et 60 de large - qui peut accueillir diverses applications comme un bras robotisé. « Habituellement, il faut quatre ans d'effort minimum et quatre millions d'euros d'investissement », estime le dirigeant.

Ce dernier sait de quoi il parle puisque lui, et ses associés, ont noué des liens durant leur dernière expérience professionnelle commune chez Wyca Robotics à Toulouse. Seulement, cette entreprise a fait l'objet d'une restructuration majeure ces derniers mois et une grande majorité de l'équipe technique a préféré quitter le navire face aux multiples changements opérés. Noeme est donc le premier bébé de la société Rob'Occ, qui réunit une dizaine d'anciens salariés de Wyca, aujourd'hui en redressement judiciaire.

Lire aussiRéorganisation majeure chez Wyca Robotics et nouveaux objectifs pour la startup

Cette jeune équipe, dans laquelle chaque salarié est actionnaire, a déjà investi 1,4 million d'euros - sans l'apport de capitaux extérieurs - dans le développement de leur produit. « Aujourd'hui, le robot est terminé et au total huit exemplaires sont en cours d'industrialisation. L'enjeu était d'être prêt pour la rentrée », souligne Patrick Dehlinger. Au-delà d'être une période propice au business, l'écosystème toulousain organise ces prochaines semaines plusieurs rendez-vous clés pour un nouvel acteur de la robotique intra logistique tel que Rob'Occ. En plus du festival Made In 31, organisé par la CPME à La Cité, Toulouse va accueillir le Sepem Industries au MEETT fin septembre, ainsi que le Siane mi-octobre, deux importants salons industriels à l'envergure nationale.

Un gain de productivité attendu

Au cours de ces trois rendez-vous organisés sur moins de 30 jours, la jeune entreprise toulousaine compte ainsi faire connaître son véhicule indoor et ses divers usages possibles. Un véhicule que Rob'Occ présente comme polyvalent, économique et simple dans son déploiement, l'idée étant de démocratiser la robotique intralogistique (au sein d'un entrepôt).

« Avec ce véhicule autonome, qui fait l'objet de six brevets déposés, nous voulons optimiser toutes les sous-tâches sans valeur ajoutée comme pousser un chariot ou aller chercher des pièces. Cet objectif n'est tenable pour les TPE et petites PME que si nous leur proposons un véhicule souple et simple à l'usage. Dans notre cas, notre robot est opérationnel en 45 minutes. Il n'y a pas besoin de déployer une certaine connectivité. Nous voulons encourager les petites entreprises à aller vers la robotique mobile », détaille le dirigeant.

Pour ce faire, la société toulousaine lance ainsi la commercialisation de la solution « Roc-E », qui se présente comme un chariot automatique grâce au développement achevé de Noeme. Avec son Lidar intégré et sa tablette tactile, Rob'Occ estime que cette première offre « peut faire gagner entre 15 et 20% de productivité à une TPE de 15 personnes », notamment en limitant les troubles musculo-squelettiques (TMS) et donc les arrêts de travail.

Lire aussiLe Tarbais HMT dévoile un exosquelette pour soulager le dos

Dans ce secteur ultra concurrentiel de la robotique intra logistique, Rob'Occ vise deux marchés. Avec Roc-E, moyennant un coût de 35.000 euros, la startup vise les TPE et PME. De plus, avec le véhicule Noeme, nu, elle vise le marché des intégrateurs, ceux qui développent les applications qui pourraient équiper son véhicule autonome.

Le marché américain dans le viseur

Afin d'être le plus compétitif possible, Rob'Occ, qui a confié l'assemblage de ses véhicules à l'entreprise tarnaise Usitech, a choisi « les pièces les plus communes possibles ». L'idée est de proposer un tarif qui peut rivaliser avec les produits asiatiques, tout en proposant un produit « souverain » et Made In France. Ainsi, les efforts sont surtout concentrés sur le développement et l'amélioration des logiciels.

Cependant, si l'entreprise est en levée de fonds, elle cherche surtout des capitaux externes pour son accélération commerciale. « Nous n'avons pas besoin de fonds pour développer les produits, mais pour l'instant nous intéressons uniquement des fonds étrangers », regrette Patrick Dehlinger.

Pour monter en puissance, l'entreprise toulousaine espère tout d'abord obtenir des collaborations sur la région Occitanie, puis en France, avant de s'attaquer aux pays limitrophes. Le marché américain sera l'étape suivante de cette stratégie. « Nous nous donnons quatre ans pour y aller », précise l'entrepreneur. Rob'Occ vise le million d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

Lire aussiNavette autonome : pourquoi EasyMile parie sur l'Arabie saoudite