Fournisseur aéronautique, le Lotois Soben va accélérer sa production de robots autonomes logistiques

À l'heure de la transition écologique, la décarbonation de la logistique, et tout particulièrement celle dite du dernier kilomètre, reste un enjeu majeur. La PME lotoise Soben souhaite y apporter sa contribution en relançant l'idée du 'TramFret', en partenariat avec la Métropole de Montpellier comme ville pilote.

« La ville a plusieurs de ses tramways qui arrivent en fin de parcours et qui vont être remplacés. L'idée est de récupérer ces véhicules pour les aménager afin de les dédier à du transport de marchandises sur le réseau de la ville, la nuit ou la journée sur certaines heures sans perturber le transport de voyageurs. Il y a aussi beaucoup de voies de délestage sur le réseau de Montpellier qui peuvent permettre de faire facilement du chargement et déchargement de marchandises même en pleine journée. Les précédents projets de TramFret ont échoué car il y avait une rupture de charge », justifie Benjamin Talon, le président de Soben.

Autrement dit, certaines étapes clés demandaient une intervention humaine et mettaient alors à mal l'équilibre économique du projet. Ce que souhaite résoudre Soben en mettant des robots autonomes du début à la fin de la chaîne. Depuis 2017, l'entreprise développe une gamme de robots autonomes dédiés à la logistique, derrière la marque TwinswHeel, et sait donc déjà avec lesquels elle pourrait acheminer les cargaisons jusqu'au tramway et comment la récupérer à l'arrivée avant de prendre leur destination finale.

Le challenge du projet réside surtout dans le chargement et déchargement, automatique, du véhicule dédié initialement au transport de personnes. « Nous avons imaginé le robot, mais nous ne l'avons pas encore prototypé. Les travaux du consortium vont débuter au début du mois de juillet », précise Benjamin Talon. Le président de Soben et ses partenaires (la société bretonne FlexiModal et Montpellier Méditerranée Métropole particulièrement), vont recevoir une subvention de plusieurs millions d'euros de l'Ademe pour mener à bien ce projet. Une deuxième version de ce robot sera aussi développée pour le fret fluvial et le chargement des péniches, pour laquelle Soben a trouvé des partenaires lyonnais.

Une réglementation qui peut tout changer

Ce projet de R&D, prévu sur quatre ans, pourrait donner une nouvelle dimension à la marque TwinswHeel, au départ perçue comme un passe-temps voire un amusement par Benjamin Talon et son frère, Vincent Talon, qui pilote aujourd'hui la division robotique de la société. « Actuellement, nous avons une soixante de robots en services, en France majoritairement, mais aussi en Suisse, Allemagne, Suède, Finlande et aux États-Unis », comptabilise le président de Soben. En plus d'Enedis, elle a par exemple déployé un robot avec GRDF du côté de Montpellier pour détecter automatiquement la fuite de gaz dans les rues de la ville. À horizon 2026 voire 2027, la société lotoise mise sur un rythme de croisière de 4.000 robots vendus chaque année.

Pour booster les ventes et atteindre cet objectif, elle compte sur la future réglementation dédiée à la distribution de marchandises automatisée, attendue courant 2024 par l'écosystème. « Nous travaillons avec les différents ministères concernés et sincèrement cela avance bien », se réjouit le dirigeant. « Soben est la seule entreprise, en France, autorisée à déployer des robots autonomes mobiles en ville », souligne la préfecture d'Occitanie, justifiant ainsi sa participation aux consultations avec le gouvernement.

Afin de se préparer à la demande, Soben prévoit d'investir rapidement 10 millions d'euros dans une première ligne d'assemblage de ses robots, à Cahors, dans une nouvelle usine. « Pour le moment, nous avons reçu des lettres d'intention de grands groupes pour des volumes importants de robots autonomes, mais pas de commandes fermes donc nous restons prudents », précise Benjamin Talon qui s'attend à créer 200 emplois avec cet investissement, d'ici 2030.

Historiquement sur la défense et l'aéronautique

Pour le moment, Soben réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,5 millions d'euros, principalement assuré par ses activités dans la défense et l'industrie aéronautique. Depuis 2005, elle fournit par exemple les amortisseurs des véhicules des forces armées françaises, mais elle produit aussi des trains d'atterrissage innovants pour des petits aéronefs.

« Nous avons déposé plusieurs brevets sur cette technologie qui permet tout d'abord d'alléger les aéronefs et drones que nous équipons, de 150 kilos à cinq tonnes. Nous nous différencions par notre gestion de l'hydraulique, ce qui permet notamment d'absorber beaucoup plus de puissance », décrit le président du sous-traitant aéronautique.

Devant le gain de poids permis par la technologie de Soben, beaucoup de nouveaux acteurs de l'industrie aéronautique s'intéressent à la PME lotoise qui emploie actuellement 32 salariés. Dans les prochaines semaines, elle souhaite muscler ses équipes commerciales et marketing, après avoir beaucoup recruté sur la production au début de l'année 2023.