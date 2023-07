Booby, la plateforme toulousaine de seconde main pour se meubler à petit prix

79 % des Français achèteraient entre deux et six meubles d'occasion par an. Le marché de la seconde main est un secteur en pleine expansion. Une tendance à la fois économique et écologique. Les plateformes spécialisées dans l'achat et la vente entre particuliers, comme LeBonCoin par exemple, sont les plus utilisées. Cependant, les milliers d'annonces, se déplacer chez le vendeur, négocier les prix, le paiement en liquide ou des mauvaises surprises comme les fausses annonces voire l'état réel des meubles, peuvent freiner et en décourager beaucoup.

Lancée à l'été 2021, Bobby, une boutique en ligne toulousaine spécialisée dans le mobilier de seconde main, facilite l'achat d'occasion. Elle propose aux particuliers toutes sortes de mobilier à des prix 30 % à 70 % plus bas que l'équivalent neuf et avec les mêmes services et garanties qu'un site de e-commerce classique. En quelques clics, les clients peuvent effectuer leurs achats en toute sécurité et être livrés à domicile en une seule fois.

« Durant nos études, nous avons dû déménager à plusieurs reprises. Nous avons favorisé l'achat de meubles d'occasion, mais c'était contraignant et cela devenait assez vite le parcours du combattant. Nous avions envie d'encourager les jeunes à s'équiper totalement en seconde main. Le but est de la rendre autant accessible que le neuf », raconte Pauline Noëll, cofondatrice de Bobby avec Paula Guillot-Seguier.

À son lancement, le concept était donc uniquement réservé aux étudiants. Depuis 2022, il est accessible à tous. « Nous avions alors beaucoup de sollicitations de non-étudiants qui adhéraient, car les tarifs sont attractifs et permettent de consommer de façon responsable », constate la jeune entrepreneuse. Les étudiants bénéficient tout de même d'une réduction de -20 % toute l'année.

Un système qui repose sur le don

Le business modèle de la startup toulousaine se veut simple. Bobby récupère des meubles auprès de particuliers qui souhaitent en faire don ou tout simplement désencombrer leur intérieur, puis les revend sur son site à des tarifs réduits. L'entreprise prend entièrement en charge la collecte et se déplace chez les donateurs.

« Nous faisons uniquement de l'enlèvement gratuit de mobilier et pas de rachat. Lorsqu'un particulier sollicite notre service de collecte sur le site, il reçoit une réponse sous 48 heures. Il peut choisir le jour et l'heure de retrait. Nous pouvons récupérer des meubles où il y a quelques petites réparations à faire et le remettre en état fonctionnel. Ce modèle de dons fonctionne très bien auprès d'une certaine tranche de population », explique l'ingénieure de formation.

Côté acheteur, la démarche se veut aussi simple. Au moment de valider sa commande, le client a la possibilité de choisir une formule (en bas de l'immeuble ou directement dans le logement) et un créneau de livraison. Il est également possible de récupérer sa commande au dépôt de Bobby situé à Saint-Orens-de-Gameville, à 15 minutes du centre-ville de Toulouse. Le service, que ce soit la collecte ou la livraison, est disponible uniquement sur Toulouse et sa proche périphérie. « Nous n'avons pas vocation à aller chercher ou livrer des meubles en dehors de Toulouse. Il s'agit d'économie circulaire et locale », insiste la dirigeante.

De nouveaux produits

Depuis peu, la petite plateforme a renforcé son offre et propose de l'électroménager de seconde main. Pour étoffer son catalogue, elle s'appuie sur des partenaires toulousains spécialisés dans le reconditionnement d'appareils électroménagers. Il est dorénavant possible d'acheter des petits produits comme des grille-pain ou des bouilloires et des gros équipements comme des machines à laver ou des lave-vaisselle.

« L'objectif est que les gens puissent meubler leur logement de A à Z via Bobby. L'électroménager est garanti pendant douze mois. À l'avenir, il y a la volonté d'intégrer également des produits numériques et high-tech. Nous avons identifié des acteurs qui peuvent nous fournir », explique la jeune toulousaine de 26 ans.

S'implanter dans d'autres villes de France

Si Bobby n'est aujourd'hui disponible qu'à Toulouse, l'entreprise n'écarte pas l'idée de dupliquer son modèle dans d'autres villes françaises à l'avenir. Pour l'instant, elle n'a pas choisi un territoire précis et ne sait pas si elle va choisir la franchise ou une autre méthode pour développer son réseau. Elle envisage tout de même de se tourner vers des villes de grande taille.

Depuis son lancement il y a deux ans, c'est près d'un millier de meubles qui ont été sauvés et revendus par Bobby. Rien que sur sa première année d'activité, la petite société a équipé prés de 400 étudiants pour environ 780 meubles vendus, soit l'équivalent de 70 tonnes de CO2 économisés.

L'entreprise qui emploie actuellement trois personnes se rémunère et paie les frais de collecte et de stockage grâce à la vente de meubles et d'électroménager. Afin de se développer plus rapidement, la startup a démarré les démarches auprès des collectivités territoriales pour obtenir des financements publics. À l'avenir, elle envisage de lever des fonds et de faire appel au financement participatif pour soutenir son déploiement dans une deuxième ville.