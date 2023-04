Off/Grid, le mobilier haut de gamme toulousain qui séduit dans le monde entier

Créée en 2021, à Pibrac, en Haute-Garonne, Off/Grid est une maison de mobilier éco-design et éco-responsable. Les créations de la jeune marque sont entièrement confectionnées artisanalement par les mains expertes d'artisans à partir de matériaux nobles et durables.

Off/Grid est avant tout une histoire de transmission, puisque c'est René Curt, le grand-père de Marie-Caroline Curt, cofondatrice de l'entreprise, qui conçoit en 1959 la première pièce de la maison : le fauteuil Tipy. Cet objet minimaliste et intemporel, qui trônait dans la maison familiale depuis des décennies, a inspiré la jeune femme qui décide de le réinventer. La nouvelle version de ce fauteuil, qui rend hommage aux peuples nomades, rencontre un fort succès dès sa commercialisation. Boostée par cette réussite, la jeune cheffe d'entreprise décide de faire durer l'héritage familial à travers de multiples créations.

« Marie-Caroline a repris l'idée de son grand-père et a remodelé ce produit par l'utilisation de matériaux plus nobles, du coin, écologiques et respectueux de l'environnement pour en faire un fauteuil haut de gamme », explique Louis Menou, cofondateur d'Off/Grid.

Le mobilier Off/Grid est conçu pour s'adapter en intérieur comme en extérieur avec une grande mobilité et un esthétisme minimaliste. « Nous travaillons sur des produits qui peuvent être installés à l'extérieur, sur une terrasse ou au bord d'une piscine, mais qui sont dotés d'un design et d'un confort compatibles avec l'intérieur d'une maison. Certains fauteuils sont installés depuis une quinzaine d'années dans le jardin et ont toulours le même aspect », précise le jeune entrepreneur. Chaque pièce est ainsi fabriquée pour résister aux éléments de la nature et aux années qui passent, grâce à des matériaux de qualité supérieure. L'ensemble des matières premières sont sourcées en Occitanie, dans un petit périmètre autour de Pibrac.

« Les tissus des assises des fauteuils sont confectionnées dans le Tarn-et-Garonne. Le bois provient d'une scierie locale qui puise la majorité de ses essences dans les forêts des Pyrénées. Pour le cuir qui orne les fauteuils, nous utilisons des chutes provenant d'un fournisseur situé à 15 kilomètres de Toulouse. De plus, nous utilisons les chutes de bois pour en faire du mobilier ou des objets de décoration. Se sourcer à l'étranger coûterait sûrement moins cher, mais nous avons une vision et une démarche écologique ».

Des meubles haut de gamme personnalisables

La gamme Off/Grid est composée de deux fauteuils indoor/outdoor : le modèle classique « Tipy » composé d'un trépied pliable et d'une assise et le modèle « Maya », doté d'une structure plus imposante, taillée dans le bois et assemblée sans vis pour limiter l'impact environnemental ainsi que d'une assise en tissu. À partir des chutes de bois provenant de la fabrication des structures des fauteuils, la maison de mobilier a imaginé une table, « le guéridon Tipy ». Sans vis, uniquement composée de bois, elle peut autant être utilisée en table de chevet que d'appoint dans un salon de jardin. Depuis peu, la marque propose aussi des petits objets de décoration, des obélisques de différentes formes, réalisées à partir de surplus et de petites chutes de bois.

Chaque création est confectionnée et façonnée à la main par des artisans dans les ateliers de l'entreprise situés dans la campagne toulousaine. Les fauteuils et les tables se déclinent en plusieurs types et teintes de bois et les couleurs et matières des assises peuvent être personnalisées. De plus, le mobilier nécessite peu voire aucun montage.

Made in France, artisanal, personnalisable et haut de gamme, le mobilier est commercialisé à des prix allant de 120 euros pour une obélisque de décoration, 420 euros pour une table, à 1.300 euros pour un fauteuil. Élevés par rapport à des marques d'ameublement classiques, ces tarifs s'expliquent par la qualité, la singularité, le procédé de fabrication ainsi que la durée de vie du mobilier Off/Grid.

« Nous réduisons énormément nos marges pour ne pas dépasser un certain prix de vente. Le mobilier paraît assez simple à réaliser, mais ce sont des angles et des finitions particuliers qui sont faits à la main et demandent du temps. Ce qui nous importe, c'est la qualité. Si l'on veut construire une entreprise qui soit rentable, durable et à une certaine échelle, il faut que la qualité soit au rendez-vous. »

Un succès international

Aujourd'hui, les clients de la marque sont uniquement des professionnels. Dans son portefeuille clients, elle compte principalement des revendeurs qui sont majoritairement des magasins ainsi que quelques hôtels et architectes. Off/Grid est actuellement présente dans 13 pays à travers le monde (France, Canada, Egypte, Taiwan, UAE, Suisse, Pays-Bas, Japon, Italie, Inde, Hong Kong, Espagne et Belgique.) après moins de deux années d'existence. La société réalise près de 70 % de son chiffre d'affaires à l'export.

Cette réussite à l'international s'explique par sa présence au salon Maison & Objet 2022, à Paris. Cet événement réservé aux professionnels de la décoration, du design, et de l'art de vivre du monde entier lui a permis de rencontrer ses principaux clients et de réaliser un bon démarrage commercial. En moins d'une semaine de salon, elle a réalisé autant de transactions que sur l'ensemble de l'année 2021, avec une gamme contenant seulement le fauteuil Tipy. Off/Grid a écoulé près d'une centaine de pièces en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

De nouveau présente lors de l'édition 2023, qui a eu lieu en janvier dernier, la société artisanale a vu ses ventes exploser. « C'était la confirmation de notre concept et la certitude que nos produits plaisent », se réjouit le directeur général. La jeune boîte a ainsi dépassé la centaine de ventes durant le premier trimestre 2023. D'ici la fin de l'année, son but est d'atteindre les 300 ventes, un objectif revu à la hausse au vu du succès rencontré.

À l'avenir, Off/Grid souhaite élargir son réseau de clients et diversifier leurs profils. Elle est en discussion avec des espaces de coworking ainsi que des entreprises qui souhaitent meubler leurs espaces de pause. Dans le but d'asseoir sa notoriété au niveau national, la startup va enclencher dans les semaines qui arrivent, « un processus de prospection important » auprès de professionnels de l'ameublement.

Créer un atelier de production social et solidaire

Pour accompagner ce développement, les deux fondateurs ont embauché une première employée chargée de la partie stratégie, marketing et communication. À moyen terme, la jeune pousse souhaite recruter sur les volets commercial et design produit.

Avec des ventes qui s'accélèrent et afin de réduire le délai de livraison de ses clients, Off/Grid a pour ambition de monter, dans un futur proche, un atelier de production social et solidaire où travailleraient des personnes en situation de handicap, irrégulière, etc. « L'objectif est de développer nos produits tout en ayant un impact social dans la région », se projette le jeune homme de 24 ans. À horizon 2025, la structure envisage de compter une dizaine de collaborateurs.