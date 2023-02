Next 40/FT 120 : en Occitanie, Safti fait son entrée, Loft Orbital, Swile et Ilek encore là

Le French Tech Next 40, qui met en avant chaque année les 40 plus belles startups françaises selon des critères bien précis, a laissé quelques places dans sa promotion 2023 à plusieurs nouveaux entrants. Parmi eux, le Toulousain Safti. Fondée en 2010 par trois associés, cette entreprise est reconnue comme étant un réseau de mandataires immobiliers indépendants au nombre de 6.500, dont 5.700 en France.

« Nous avons apporté un modèle novateur dans la transaction immobilière et nous sommes basés sur la tech avec une équipe de 70 développeurs. Surtout, nous n'avons grandi qu'avec de la croissance organique, tout en étant rentable, et je pense que les pouvoirs publics veulent montrer un autre profil de startups », estime Gabriel Pacheco, le CEO et co-fondateur de la société.

Forte d'un chiffre d'affaires annuel de 210 millions d'euros à fin 2022, Safti entend désormais s'attaquer au marché européen avec l'ambition d'en devenir le leader. Après l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne, la société va proposer ses services en Italie dès la fin de l'année 2023.

Le New Space encore au rendez-vous

L'acteur de l'immobilier digital n'est pas le seul représentant de Toulouse dans ce « CAC 40 » de la Tech. Après son entrée fracassante dans la promotion 2022, suite à une levée de fonds record de 140 millions de dollars, la startup du New Space Loft Orbital est à nouveau membre du Next 40 de la French Tech dans la promotion 2023.

Récemment, cette jeune entreprise franco-américaine, qui propose l'accès à l'espace comme un service en envoyant plusieurs charges utiles de différents clients avec un même satellite, a signé un contrat majeur avec Airbus. La startup offre à ses clients un service clé en main leur permettant de déployer et d'exploiter rapidement leurs charges utiles sur des plateformes déjà éprouvées et donc fiables. Loft Orbital vient ainsi de commander (à nouveau) 15 plateformes d'orbite basse au grand groupe européen, signe que la demande est bien au rendez-vous.

L'Occitanie peut aussi se targuer d'avoir positionnée un troisième membre dans ce club fermé avec la société montpelliéraine Swile, déjà présente en 2022 également. En début d'année, la licorne montpelliéraine du secteur de la worktech a scellé son alliance avec le groupe bancaire BPCE. Concrètement, ce dernier lui a cédé sa filiale Bimpli en l'échange de 22% du capital de la société de services aux entreprises.

Cette alliance doit permettre à Swile de prendre une nouvelle dimension sur le marché du ticket restaurants en passant la barre des trois milliards d'euros de volumes gérés. Le nouvel ensemble Swile-Bimpli affirme désormais « générer un revenu annuel récurrent de 140 millions d'euros en 2022 », et Loïc Soubeyrand, le CEO, déclare viser la profitabilité en 2023 sur le marché français et dès 2024 au niveau du groupe, Swile opérant aujourd'hui sur la France et le Brésil.

Ilek toujours là

Présent dans le Next 40 en 2022, Kinéis se voit « rétrograder » et ne figure que dans le French Tech 120 dans la promotion 2023, un classement qui reprend les 40 membres du Next 40 auxquels il est ajouté 80 jeunes pousses prometteuses mais avec un chiffre d'affaires moindre et pas de levée de fonds majeure sur les 12 derniers mois. Pour mémoire, cette société toulousaine ambitionne de proposer un service d'IoT mondial par voie satellitaire grâce sa propre constellation de nanosatellites 100% française.

Autre acteur de la tech toulousaine présente dans le FT 120, Ilek. Après une année 2022 tumultueuse, car bousculé par l'emballement qu'a connu le prix de l'énergie, le fournisseur alternatif d'électricité et de gaz verts figure pour la troisième fois dans ce classement distinctif. « Nous avons aujourd'hui 130.000 clients en France dont 100.000 pour l'électricité et 30.000 pour le gaz (...) Nous prévoyons une forte activité sur l'année 2023 et nous maintenons notre ambition d'atteindre 500.000 clients en 2025 », a récemment confié dans une interview à La Tribune, Rémy Companyo, le cofondateur du fournisseur d'énergies.

