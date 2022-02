Agenium embarque de l'intelligence artificielle à bord des satellites de Loft Orbital

C'est une innovation qui intéresse de très près les industriels du spatial. Depuis 2018, la filiale spatiale du groupe toulousain Agenium s'est spécialisée dans l'intelligence artificielle au service des nanosatellites.

La dirigeante prend notamment l'exemple de la détection de nuages sur les images satellitaires.

"À quoi cela sert de stocker dans la carte mémoire du satellite toute une série d'images polluées par des nuages, donc inexploitables ? Cela risque d'occuper toute la capacité de stockage de la charge utile et d'empêcher de prendre d'autres images potentiellement plus intéressantes. D'autant que ces clichés sont transférés au sol, une opération qui représente un coût non négligeable. Avec le deep learning, nous sommes capables de détecter les nuages dans les images et de jeter ces clichés tout de suite sans avoir besoin de les renvoyer vers le sol", détaille-t-elle.