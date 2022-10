Ilek, fournisseur toulousain d'électricité et de gaz espère sortir « renforcé de la crise énergétique »

INTERVIEW. Fondé en 2016, le fournisseur toulousain Ilek a conquis plus de 130.000 clients avec la promesse d'une électricité et d'un gaz renouvelables issus de 40 producteurs en France (éolien, hydroélectricité, solaire, méthaniseur). Avec l'explosion des prix de l'énergie, Ilek doit depuis cette année acheter de l'énergie nucléaire et a suspendu les souscriptions jusqu'en début d'année prochaine. Dans un entretien à La Tribune, Rémy Companyo son cofondateur, explique comment la société qui compte 164 collaborateurs continue de recruter et amorce une diversification de ses activités.