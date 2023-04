L'emploi des cadres en Occitanie ne s'est jamais aussi bien porté !

L'année 2022 a été une année record pour le recrutement des cadres en France. « Nous avons franchi pour la première fois le cap symbolique des 300.000 recrutements de cadres en France », commente Pascale Padilla, manager opérationnel au sein de l'Apec Occitanie. Parmi les 308.000 recrutements de cadres réalisés, 17.350 ont concerné l'Occitanie, là aussi un record, selon l'étude annuelle de l'Association Pour l'Emploi des Cadres (Apec) dévoilée ce mardi 4 avril. Les craintes du milieu d'année dernière sur le déclenchement de la guerre en Ukraine sont donc assez loin. « Nous avons finalement eu un impact modéré de ce conflit. Il y a des impacts sectoriels mais pas sur la dynamique globale de l'emploi des cadres », précise Corinne Saurat, consultante relations entreprises au sein de l'antenne régionale de l'organisme.

Lire aussiGuerre en Ukraine : en Occitanie, le recrutement des cadres perturbé

Finalement, quelques mois plus tard, l'enthousiasme est de rigueur suite à cette enquête menée conjointement avec l'institut BVA auprès de 700 entreprises régionales. « En comparaison avec l'année d'avant crise, soit 2019, nous avons un nombre de recrutements de cadres supérieur à +11% sur l'année 2022 », ajoute Corinne Saurat. À fin 2022, l'Occitanie comptait près de 290.000 cadres sur son territoire.

Un contingent surtout revu à la hausse grâce à la dynamique des métiers du numérique. En Occitanie, rien que 4.500 annonces diffusées sur le site internet de l'Apec en 2022 ont concerné des fonctions autour du « développement informatique ». À noter aussi que des fonctions similaires y ont également contribué, à savoir « infrastructures et systèmes informatiques » (1.700) et gestion de « projets informatiques » (1.600) selon les données publiées par l'Apec ce jour.

Lire aussi2.000 emplois non pourvus dans le numérique : comment l'Occitanie veut attirer les talents

« Le retour de l'aéronautique »

Quant à l'année 2023, elle devrait être l'année de la stabilité pour la dynamique autour de l'emploi des cadres. L'association attend encore une fois plus de 17.000 recrutements pour l'année en cours, en comptant les CDI et les CDD supérieurs à un an de contrat. Un tel niveau la placerait en quatrième position derrière l'Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Paca.

Cependant, une spécificité régionale apparaît dans les perspectives d'embauche, secteur par secteur. Sur les 17.000 recrutements annoncés, 21% devraient concerner l'industrie, contre 13% au niveau national. Sur l'année 2022, l''industrie avait aspiré seulement 13% des embauches en Occitanie. En parallèle, les services aux entreprises vont occuper 67% des postes à pouvoir en Occitanie contre 72% au national. Fonction par fonction, ce sont les « études et la R&D » (21%), ainsi que « l'informatique » (18%) qui vont entretenir la dynamique régionale en 2023.

« C'est clairement le retour de l'aéronautique sur le marché de l'emploi des cadres. Dans d'autres territoires régionaux, l'industrie marque le pas mais dans notre cas c'est vraiment l'aéronautique qui pointe le bout de son nom », observe Pascale Padilla.

Pour le comprendre, il suffit de garder en tête que l'industrie aéronautique est engagée dans une quête à la décarbonation qui demande beaucoup d'efforts de R&D, mais pas que.

Lire aussiComment l'industrie aéronautique s'engage dans une décroissance énergétique. Enquête

Une opportunité pour les plus de 55 ans ?

Bien que dynamique et pourvoyeur de nombreuses opportunités professionnelles, le marché des cadres en Occitanie, et en France, est aussi en tension avec une quantité de profils disponibles inférieure aux besoins du marché. Selon l'Apec Occitanie, huit entreprises sur dix ont même anticipé des difficultés de recrutement sur le premier trimestre de l'année 2023. Conséquence directe, la durée moyenne d'un recrutement est passée de neuf semaines en 2019 à 11 semaines en 2021, et cette donnée sur l'année 2022 attendue dans quelques mois devrait sans aucun doute accentuer cette tendance. Ce contexte pourrait profiter en particulier aux cadres expérimentés.

« Comme dans tout marché de l'emploi en tension, cela va profiter aux profils extrêmes, autrement dit aux jeunes diplômés et aux seniors de plus de 55 ans. Difficile de dire si les seniors de plus de 55 ans seront les grands gagnants de cette période mais une chose est certaine ils n'en sortiront pas perdants », analyse Pascale Padilla, manager opérationnel au sein de l'Apec Occitanie.

En 2022, 16% des cadres accompagnés dans leur recherche d'emploi étaient des seniors selon un décompte de l'antenne régionale. Sur le premier trimestre 2023, ce chiffre grimpe à 19%. « La majorité de ces demandeurs d'emploi sont des personnes qui recherchent un emploi depuis plus de 12 mois », ajoute Corinne Saurat. De plus, 25% de ces profils expérimentés seraient prêts à consentir un effort sur leur rémunération sur leur salaire pour être embauché, avec en prime pour les entreprises un gage de fidélité dans le temps bien plus intéressant que les jeunes cadres, toujours selon des données de l'Apec. Selon la nouvelle enquête annuelle de cette dernière, 22% des recrutements de cadres en Occitanie pour 2023 devraient concerner des profils avec plus de 10 ans d'expérience. « L'approche des entreprises autour de l'emploi des seniors est en train de changer », assure Pascal Padilla.