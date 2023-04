Aéronautique : Safran Helicopter Engines veut convaincre les Toulousains d'aller travailler en Nouvelle-Aquitaine

« Changez de vie », depuis quelques jours, le slogan est placardé sur les abribus de la Ville rose. Sur l'affiche, on voit d'un côté à gauche la plage et à droite l'usine. Cette campagne de communication a été initiée par Safran Helicopter Engines dans l'espoir de donner envie à des Toulousains d'aller travailler... en Nouvelle-Aquitaine.

Post Linkedin reprenant la campagne de recrutement de Safran Helicopter Engines.

Plus de 400 CDI à pourvoir près de Pau et Bayonne

La société du groupe Safran prévoit de recruter 1.000 personnes en 2023 dont 450 CDI, 150 intérimaires, 150 alternants et 300 stagiaires. 75% des postes sont concentrés à Bordes (Pyrénées-Atlantiques), siège social de Safran Helicopter Engines qui emploie 2.500 collaborateurs et qui est spécialisé dans la production de moteurs neufs d'hélicoptères notamment pour Airbus, Bell (USA) ou HAL (Inde). Les emplois restants sont à pourvoir sur le site de Tarnos (Landes) qui regroupe 1.500 salariés sur la réparation et la maintenance de ces moteurs d'hélicoptères.

Ce plan de recrutement vient soutenir la forte croissance de Safran Helicopter Engines avec la fabrication de 800 moteurs cette année (contre un peu plus de 500 en 2022). « Nous observons à la fois une reprise de l'activité sur le marché de l'hélicoptère neuf qui dépasse le niveau de 2019 et en même temps, il y a une augmentation des heures de vol d'hélicoptères en service donc des activités de réparation et de maintenance. Par ailleurs, nous avons atteint un niveau d'investissement inédit en matière de R&D pour faire face au défi des nouveaux moteurs d'hélicoptères et relever le challenge de la décarbonation de l'industrie des hélicoptères », observe Florence Gourmanel, DRH de Safran Helicopter Engines. L'entreprise recherche à la fois des data scientists, des tourneurs fraiseurs, des chaudronniers, des ingénieurs.... avec des profils allant du bac pro au bac+5.

La qualité de vie pour attirer les candidats

Pour combler ses forts besoins, la société doit élargir son bassin de recrutement. « Il nous arrive d'embaucher des candidats issus des petits sous-traitants avec qui nous travaillons dans le Sud-Ouest mais nous ne voulons pas non plus déstabiliser le bassin en termes de compétences, » ajoute la DRH. D'où l'idée d'attirer les talents venus d'autres territoires, à commencer par Toulouse, capitale historique de l'aéronautique « où il y a encore un vivier de candidats disponibles ». Pour convaincre ces derniers de franchir le pas, Safran Helicopter Engines organise un job dating le 7 avril prochain à l'hôtel Mercure Toulouse Centre Compans.

« Nous allons mettre en avant le cadre de vie exceptionnel sur nos sites du Sud-Ouest, à la fois proches de la montagne et de l'océan. Notre siège à Bordes est à 20 minutes de Pau et celui de Tarnos est à proximité de Bayonne. Il n'y a pas de bouchon, ce qui veut dire aussi qu'il est possible de mener des activités le soir et que le quotidien est simplifié pour les jeunes parents », plaide Florence Gourmanel.

Outre la qualité de vie, les recruteurs comptent axer leur opération séduction sur « une activité industrielle à taille humaine » avec tout de même une taille critique permettant des possibilités d'évolution de carrière. Après Toulouse, Safran Helicopter Engines réfléchit à organiser d'autres job datings à Bordeaux et d'autres villes du Sud-Ouest pour mieux faire connaître les postes à pourvoir. La société propose enfin une aide financière à la mobilité pouvant atteindre 4.000 euros entre la prime d'installation, le financement au double loyer et une participation au déménagement.

Toulouse recrute 85 CDI en 2023

En parallèle de ce plan de recrutement près de Pau et Bayonne, Safran Helicopter Engines recrute également sur sa filiale toulousaine, Safran Power Units, spécialisée dans les turboréacteurs et les groupes auxiliaires de puissance (APU). Ce site, qui emploie 500 personnes, a recruté 105 collaborateurs en 2022 dont 85 venus de l'extérieur et prévoit 150 embauches cette année dont 85 en CDI. « Notre croissance est portée par une forte reprise sur nos activités historiques militaires avec notamment sur le programme Rafale de nombreux succès à l'export auprès de certaines nations comme l'Egypte, le Qatar et les Emirats Arabes unis. Le deuxième pilier, c'est la montée des activités et des cadences sur les productions de turboréacteurs pour des applications de missiles anti-navire face au contexte géopolitique actuel. Et puis, nous entendons prendre notre part dans la décarbonation de l'aviation », résume Frédéric Verdeaux, responsable du service ventes marketing Safran Power Units. Le motoriste Safran a ainsi fait du site de Toulouse son centre d'excellence de la pile à combustible hydrogène depuis 2019.

Mais Safran Power Units est confronté à une grande concurrence en matière de recrutement dans la Ville rose.« Il faudrait que les candidats ne pensent pas uniquement aux débouchés aéronautiques chez les avionneurs comme Airbus ou ATR. Il existe également d'autres concurrents sur la pile à combustible dont Liebherr Aerospace qui est implanté juste en face, de l'autre côté du Canal du Midi. On a tous le même bac à sable et on veut tous le même seau », observe Pierre-Emmanuel Goll, DRH de Safran Power Units.

Pour mieux se faire connaître auprès des candidats, Safran Power Units a récolté plus de 500 CV lors de deux afterworks organisés l'an passé. La filiale a aussi signé un partenariat avec le lycée Airbus en s'engageant à prendre quatre à cinq alternants (sur une promotion de 24 élèves) dans ses ateliers. Avec l'alternance mais aussi les stages, Safran espère fidéliser les jeunes talents ensuite en CDI pour accompagner la forte croissance attendue dans les années à venir.

