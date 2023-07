The Village : une renaissance des territoires ruraux aux multiples visages

Aujourd'hui, 22 millions de personnes vivent dans les territoires ruraux en France, soit un tiers de la population. Alors que les crises économiques, sociales et environnementales s'empilent, ces territoires attirent de plus en plus et semblent apporter des solutions à ces problèmes.

Alors que pendant des années le rapport entre Paris et la province a été négatif, la crise de la Covid a créé une rupture en redonnant de l'importance aux territoires ruraux. Une réflexion observée par Jérôme Batout, philosophe, économiste auteur de La revanche de la Province. « Nous nous sommes rendu compte que ce pays savait coudre, qu'il existait partout des ateliers de textile. La Province a été capable de s'organiser pour produire ce qu'il nous manquait durant cette période de pandémie », rappelle-t-il.

Depuis le Tarn, l'entreprise Missègle, a notamment répondu présent pour produire des masques en textile avec sa cinquantaine de salariés. Aujourd'hui, la société, reconnue pour la qualité de ses pulls et ses paires de chaussettes, vient de lancer une fondation pour développer un textile éco-responsable, à contre-courant de la fast-fashion. « Nous réalisons en moyenne 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. À partir de 2023, 20 % de nos bénéfices seront reversés vers cette fondation pour mener à bien des actions », a notamment partagé Myriam Joly, la PDG de l'entreprise de textile à l'occasion de l'événement The Village, organisé par La Tribune à Cordes-sur-Ciel, le 30 juin et 1er juillet.

Myriam Joly est la fondatrice et dirigeante de l'entreprise de textile Missègle (Crédits : Frédéric Scheiber).

« Avec cet événement qui réunit de nombreux entrepreneurs et décideurs économiques, le but est de participer à une réflexion pour agir. Nous voulons que les territoires soient plus vivables sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitables et inclusifs sur le plan social. Nous croyons en la proximité pour tisser les liens de toute sorte face à ce triple défi », résume Carlos Moreno, directeur scientifique de la Chaire ETI, qui participe à l'élaboration du contenu de ce séjour de travail collaboratif.

Des politiques en faveur du dynamisme rural

En plus des initiatives privées, le rôle de l'État dans cette renaissance des territoires ruraux est aussi un élément clé. La Banque des territoires est, par exemple, dédiée à l'accompagnement de ces derniers. Sur un volume de prêts réalisé chaque année pour les collectivités locales, 100 millions d'euros de prêt sont réalisés en Occitanie dont 50 % sont destinés aux territoires ruraux.

« Depuis peu, il y a une nouvelle dynamique. Nous recevons beaucoup plus de dossiers de la part des collectivités des territoires ruraux que celles des territoires urbains, preuve de leur attractivité nouvelle », détaille Annabelle Viollet, la directrice Occitanie de la Banque des territoires avant d'ajouter avec conviction que « tant qu'il y aura des projets, il y aura des financements ».

Antoine Roussel d'Alsatis, Annabelle Viollet de la Banque des territoires et Muriel Abbadie, vice-présidente de la Région Occitanie, ont notamment commenté aux côtés du sociologue Jean Viard la renaissance des campagnes observée (Crédits : Frédéric Scheiber).

L'urbanisme et l'aménagement des territoires, la protection des monuments historiques, des sites et paysages sont également possibles avec des politiques publiques comme Petite Ville de Demain, Action Cœur de Ville ou encore le récent plan France Ruralités. « Ces politiques contribuent à restructurer et retonifier les villages », assure Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie, aussi présent à The Village.

Le numérique : autre levier pour les territoires ruraux

Jean Viard, sociologue et parrain de la 7ème édition de l'événement The Village, assure que nous avons basculé dans un monde numérique et que cela participe sans aucun doute à la renaissance de ces campagnes, notamment avec l'émergence du télétravail. Depuis la crise sanitaire, les départements ruraux sont devenus beaucoup plus attractifs notamment en se positionnant en terres d'accueil de ces salariés délocalisés. « Ce sont aussi des terres qui sont également devenues attractives pour les entreprises car il y a du foncier. Cela apporte de l'économie dans des territoires où il y a besoin de créer des emplois », précise Muriel Abadie, vice-présidente de la région Occitanie. De plus, ces territoires bénéficient désormais d'une connectivité internet de bonne qualité grâce aux diverses politiques nationales menées en la matière. L'État y a particulièrement participé à hauteur de six milliards d'euros avec le plan France Mission Très Haut Débit.

Le maire de Cordes-sur-Ciel, Bernard Andrieu, et la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, ont aussi participé aux échanges aux côtés du sociologue (Crédits : Frédéric Scheiber).

« Les infrastructures numériques sont un outil politique extrêmement puissant qui va permettre de créer les services de demain, de ramener de la citoyenneté, du lien social, de la sécurité et d'amener de la protection environnementale », affirme Antoine Roussel, directeur général d'Alsatis, fournisseur d'accès à Internet.

L'entreprise toulousaine, qui développe des réseaux fermés de 5G industrielle pour les entreprises et organismes publics, prépare une constellation de petits data centers dans ces territoires ruraux, avec le souhait d'avoir un impact carbone le plus faible possible. À Cordes-sur-Ciel, l'attractivité passe aussi par l'entretien des bâtiments et leur restauration avec des aides de l'État. L'accessibilité est également un élément important dans ce domaine.

« Nous sommes en train de créer une mairie annexe dans le bas du village pour avoir un service au public plus accessible en s'entourant des services de la Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles) », informe Bernard Andrieu, maire de Cordes-sur-Ciel.

Enfin, la relance des territoires ruraux passera par un un comportement exemplaire en matière de rénovation énergétique des logements. Alors qu'un à deux logements sur dix sont inhabités dans les centres-bourgs, Bien Commun, un groupe de professionnels de l'immobilier et du bâtiment, s'est réuni en coopérative pour travailler sur cette carence dans les territoires. Ce bureau d'études immobilières et foncières solidaire s'est donc engagé dans la rénovation écologique des bâtiments anciens qui se trouvent dans les villages d'Occitanie et a déjà engagé ses premières opérations avec une levée de fonds de 500.000 euros. « C'est beaucoup plus facile de faire de la transition écologique dans les territoires ruraux plutôt que les territoires urbains, car malgré le manque de moyens ce sont des collectivités plus réactives et plus souples », souligne d'ailleurs Magali Pascal, qui dirige cette foncière.

Le groupe EDF compte aussi y développer l'agrivoltaïsme et espère séduire les agriculteurs par la diversification des revenus offerte par cette technologie. « Nous avons déployé pour cela deux démonstrateurs, un en Nouvelle-Aquitaine sur des vignes et un autre en Occitanie sur des rizières », souligne Sylvain Vidal, délégué régional d'Occitanie chez EDF.

Sylvain Vidal, le directeur délégué régional d'EDF et Magali Pascal de la foncière Le Bien Commun ont mis en avant la carte à jouer en matière d'écologie que doivent actionner les territoires ruraux pour se différencier (Crédits : Frédéric Scheiber).

La renaissance des campagnes sera donc une renaissance aux multiples visages, avec de multiples leviers d'action. « L'entretien de cette dynamique ne pourra se faire avec un modèle unique. Chaque territoire a ses spécificités et chaque campagne aura SA solution adaptée », conclut Jean Viard.