À Toulouse, Stormy Forecast améliore les prévisions météo pour les producteurs d'énergie renouvelable

« Julien et moi, grands pratiquants de sports natures, nous sommes retrouvés un jour à la montagne pas très loin l'un de l'autre et nous n'avons pas du tout vécu la même expérience. Julien avait un grand beau temps et moi, j'ai été le plus malchanceux, j'ai eu de la pluie et du brouillard », raconte Aloys Belpaire. De cette expérience plutôt banale d'un microclimat en montagne est née il y a moins de deux ans Stormy Forecast. Cette startup a l'objectif de réduire l'impact de la météo sur l'activité des entreprises pour les rendre plus compétitives et écoresponsables.

L'intelligence artificielle pour prédire l'énergie verte produite

La jeune société cible en particulier les entreprises dites météosensibles dont la météo peut grandement faire varier l'activité. C'est le cas par exemple des producteurs d'énergie renouvelable, étant donné que l'énergie produite par les éoliennes et les panneaux solaires est dite intermittente car elle dépend grandement des conditions météo.

Stormy Forecast a développé une solution dédiée aux agrégateurs (intermédiaire entre les producteurs et les fournisseurs d'énergie). La startup fournit ainsi une prévision de la quantité d'énergie renouvelable produite afin que les agrégateurs puissent s'engager au plus juste sur la quantité d'énergie qu'ils vendent à chaque instant sur le marché.

« À l'inverse des énergies fossiles, il est impossible pour un producteur d'énergie renouvelable de décider quand et combien il veut produire. », détaille l'entrepreneur.

Cela fait bientôt deux ans que la startup travaille sur le développement du produit. Pour le moment, l'activité de Stormy Forecast est naissante, mais les co-fondateurs collaborent déjà avec un agrégateur leader sur le marché français sur des phases de tests avec le produit.

Des prévisions locales plus précises

Mais alors, quelle différence avec des prévisions météorologiques classiques comme peut le faire Météo France ?

« Les modèles météos classiques comme ceux de Météo France ou du National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aux États-Unis sont des modèles physiques qui quadrillent tout le globe terrestre pour calculer les lois d'écoulement des fluides. Ce modèle fonctionne très bien pour une météo globale. Par contre, sur des phénomènes très locaux, il ne peut pas les modéliser », détaille Julien Lent CTO et co-fondateur de Stormy Forecast.

C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. La startup va alors utiliser des données produites très localement grâce à des pluviomètres ou des anémomètres par exemple. L'IA va ainsi pouvoir déterminer la météo à court et moyen termes et d'améliorer la précision de ces prévisions.

« Dans notre secteur et dans d'autres, l'intelligence artificielle offre de nouveaux usages. Nos logiciels nous permettent de mieux comprendre comment la météo fonctionne localement et déterminer son impact sur l'entreprise », souligne Aloys Belpaire.

10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans cinq ans

Afin de permettre une optimisation du développement de Stormy Forecast, la startup vient tout juste d'intégrer l'incubateur toulousain Nubbo. Les associés doivent maintenant finaliser leur développement commercial.

Prochainement, les premiers recrutements devraient être faits afin d'étoffer les effectifs de Stormy Forecast. D'ici deux ans, ils seront cinq et une dizaine d'ici cinq ans. L'objectif pour eux sur les deux prochaines années est d'obtenir une place forte sur le marché de l'énergie. Dans cinq ans, la startup à la volonté déjà de s'étendre sur d'autres secteurs où la météorologie s'apprête à devenir indispensable. Quant à la projection de leur chiffre d'affaires, les associés prévoient un million d'euros dans deux ans puis 10 millions au bout de cinq ans d'activité.