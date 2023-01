Exclusif. Le préfet Etienne Guyot quitte l'Occitanie, son remplaçant connu

Selon des informations de La Tribune, le préfet de Haute-Garonne et de la région Occitanie, Etienne Guyot, va quitter son poste dans les prochains jours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en a informé les élus locaux très récemment dans une brève communication.

Néanmoins, le futur ancien préfet de la région Occitanie ne part pas les mains vides et sans feuille de route pour les années futures. Etienne Guyot va être nommé préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, ainsi que préfet de la Gironde. Un poste globalement similaire à ce qu'il a connu jusqu'à présent dans sa région actuelle.

Lire aussiQuel est le vrai visage du préfet Étienne Guyot ?

En interne, les équipes de la préfecture toulousaine ne sont pas surprises par cette annonce au regard de la longévité d'Etienne Guyot à ce poste, arrivé en novembre 2018, au début du mouvement des Gilets Jaunes.

Ces quatre années en Occitanie lui auront tout de même laissé l'occasion de marquer de son empreinte le territoire en débloquant notamment l'épineux sujet de la LGV entre Toulouse et Bordeaux. Le gouvernement et les élus locaux reconnaissent sans détour l'importance dans ce dossier de l'ancien directeur général de la CCI Ile-de-France et ancien président du directoire de la société du Grand Paris Express.

Lire aussiLGV Toulouse-Bordeaux : le préfet d'Occitanie prend les manettes du projet

Le locataire de la préfecture de Normandie arrive

Par ailleurs, et toujours selon des informations de La Tribune, son successeur est déjà connu. Le conseil des ministres de ce jour, qui doit se tenir à 10 heures, doit officialiser la nomination de Pierre-André Durand, actuellement préfet de la région Normandie et préfet de la Seine-Maritime.

Né le 3 mars 1960 à Antibes, ce diplôme de l'ENA, occupe ce poste depuis 2019 et ce transfert apparaît comme une belle promotion. Auparavant, il a été préfet de la Seine-Saint-Denis, des Pyrénées-Atlantiques, ou encore de la Drôme.