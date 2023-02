Spatial : l'Italien Aiko s'installe à Toulouse pour booster l'intelligence artificielle en orbite

Après le Californien Loft Orbital, l'Espagnol Pangea Aerospace ou encore le Danois Gomspace, c'est au tour d'un acteur italien du NewSpace de prendre ses quartiers à Toulouse. Aiko, société spécialisée dans les logiciels d'intelligence artificielle pour l'industrie spatiale, vient d'annoncer la création d'une nouvelle entité à Toulouse.

« L'ambition d'Aiko est d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser la gestion des satellites et que l'intervention humaine soit réduite aux tâches avec une vraie valeur ajoutée », explique Aurélie Baker, responsable de la nouvelle entité d'Aiko en France. Cette Toulousaine titulaire d'un doctorat en biochimie a géré pendant plusieurs années l'Esa Bic Sud France, l'incubateur de l'agence spatiale européenne, avant de franchir le pas de l'entrepreneuriat.

Fondée en 2017 à Turin, Aiko a constitué en Italie une équipe de 30 personnes qui a déjà développé trois premières solutions logicielles appliquées à toute la chaîne de valeur du spatial, du segment sol jusqu'au satellite en passant par les constellations.

« Nous avons par exemple un logiciel capable de détecter les nuages sur les images prises par les satellites. Il faut savoir que plus de 90 % des données envoyées sur Terre ne sont pas monétisables à cause des nuages, parce qu'elles ne sont pas prises au bon moment ou au bon endroit. Avec notre solution, il est possible d'envoyer au sol uniquement les clichés avec moins de 50 % de couverture nuageuse. Cela permet de gagner du temps en traitement au sol et de l'argent », développe Aurélie Baker.