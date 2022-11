Le Cnes et Météo France lancent une plateforme pour renforcer la résilience face aux inondations

La catastrophe est restée dans les mémoires. En octobre 2018, de violentes inondations dans l'Aude ont entraîné la mort de 15 personnes et endommagé plus de 400 maisons. Le département a subi ce qu'on appelle un phénomène de ruissellement intense : plus de 300 millimètres de pluie qui se sont abattus dans l'Aude en seulement 10 heures, l'équivalent de cinq mois de précipitations.

Un phénomène mal connu

« Ces phénomènes de ruissellement intense, plus violents que les crues classiques, sont encore mal connus. Il est très difficile de prévoir où va s'abattre un orage qui amènera d'un coup plusieurs dizaines de centimètres d'eau en moins de 24 heures à un endroit précis. L'objectif de la plateforme Foro est d'identifier les zones du territoire qui sont naturellement plus vulnérables à ce type d'événements », explique Arnaud André, président de la SGeVT.

Cette société toulousaine, spécialisée dans l'évaluation des effets des politiques d'adaptation au changement climatique, héberge la nouvelle plateforme Foro conçue avec le Cnes, la DDTM de l'Aude, Météo France et l'Université Toulouse Jean Jaurès. Officiellement lancé le 28 octobre dernier, l'outil doit permettre aux élus locaux et aux agriculteurs de mieux connaître les risques liés aux inondations par ruissellement et de mettre en place des actions pour être plus résilients face à ces phénomènes.

À partir d'un moteur de recherche, il est possible de visualiser sur une carte et de zoomer à l'échelle de la parcelle pour identifier les terrains les plus exposés, comme le montre le résultat obtenu sur l'agglomération de Carcassonne.

Résultat de la plateforme Foro pour l'agglomération de Carcassonne.

Données satellitaires et modèles climatiques

La plateforme s'appuie notamment sur les données des satellites Pléiades développés par Airbus et capables de fournir des images avec une très haute résolution.

« L'information est fournie avec une résolution de 50 cm, ce qui est très précis. Lorsque nous avons montré l'outil à des agriculteurs de Montréal dans l'Aude, certains nous ont dit : 'effectivement je sais qu'à tel endroit, telle haie pose problème'. Ces images satellite prises à 700 kilomètres d'altitude rendent visibles tout un tas de phénomènes », remarque Hélène de Boissezon, en charge du développement des applications spatiales dans la sphère publique au sein du Cnes.

L'outil repose aussi sur des projections climatiques à l'horizon 2050 pour mieux faire prendre conscience aux élus les futurs changements sur leur territoire. Lancé dans un premier temps uniquement sur l'Aude, le service devrait être étendu dès 2023 au Tarn-et-Garonne et à plusieurs départements de l'arc méditerranéen très touchés par des épisodes cévenols et des phénomène de précipitations extrêmes. « Ce n'est pas un hasard si finalement, le territoire initial de développement du service est l'Aude. C'est un territoire qui a connu des inondations et épisodes de pluies extrêmes à répétition ces dernières années et qui ressent fortement les effets du changement climatique. Mais au vu de l'actualité des derniers étés notamment, nous voyons bien que ce type de phénomène ne se limite pas aux régions méditerranéennes », explique Jean-Michel Soubeyroux, directeur adjoint scientifique de la climatologie au sein de Météo France.

Avant d'ajouter : « Nous avons réalisé un effort de traitement de la donnée climatique pour la rendre plus lisible pour les impacts. L'idée est de mieux sensibiliser les élus locaux et les différents acteurs concernés sur l'évolution observée de ces phénomènes qui génèrent des inondations et se projeter dans le climat attendu au cours des prochaines décennies. »

Des solutions proposées aux élus et aux agriculteurs

Mais l'originalité de la plateforme Foro est de ne pas se contenter de dresser un constat alarmant. À chaque simulation, l'outil propose aussi aux élus locaux et aux agriculteurs « des leviers d'action ».

« En plus de cartographier les secteurs vulnérables, nous évaluons ce qu'il faudrait mettre en place pour rendre ces territoires plus résilients à ces phénomènes météo. La plantation de haies joue par exemple un rôle important pour freiner le problème du ruissellement intense. Les pratiques culturales ont également un fort impact. Lorsque l'on cultive une parcelle, faire des sillons perpendiculaires à la pente freine l'eau. La nature des cultures elle-même joue un rôle, certaines cultures freinent l'eau, d'autres l'accélèrent. Des cultures en terrasse ou des ripisylves (des arbres plantés aux abords de cours d'eau) peuvent également être des leviers d'action », décrit Arnaud André.

Le site permettra aussi de visualiser dans le temps les actions mises en place par les acteurs du territoire. « L'observation de la Terre par une imagerie satellitaire à haute résolution permet ce suivi exhaustif régulier de la vulnérabilité des territoires. De quoi voir au cours des prochaines années si l'effet des mesures a été très important ou inversement quasi nul et inciter les décideurs à réorienter leurs actions en cas de besoin », fait valoir Hélène de Boissezon. La plateforme Foro met aussi à disposition des élus des exemples d'initiatives menées sur d'autres territoires via par exemple des plans énergie-climat pour les inspirer et faciliter le passage à l'action.