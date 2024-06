Aéronautique : porté par Airbus et Emirates, Celso double la taille de son usine

La filière aéronautique française met les bouchées doubles pour suivre le redémarrage explosif des avionneurs depuis la crise sanitaire. Avec des répercussions sur tous les pans de la supply chain. Leader mondial dans la fabrication de coussins de sièges cockpits des avions d'Airbus, Boeing et Bombardier, Celso doit faire face à une forte croissance de son activité.

« Depuis 2021, nous avons retrouvé notre chiffre d'affaires d'avant-Covid qui était de 8,5 millions d'euros. L'an passé, nous avons atteint 9,5 millions et cette année, Celso devrait réaliser plus de 30% de croissance pour arriver à plus de 12 millions d'euros », relève Agnès Timbre, à la tête de la PME familiale, basée dans le Tarn-et-Garonne.

Surchauffe dans la fabrication d'avions neufs

Des perspectives confirmées la semaine dernière au salon Aircraft Interiors Expo de Hambourg, rendez-vous mondial des acteurs de l'aménagement cabine. : « Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de business sur ce salon. Notre carnet de rendez-vous était plein », observe Agnès Timbre.

Cette surchauffe sur la fabrication d'avions neufs tire également le marché de rechange des coussins dans les avions.

« Comme les délais de livraison s'allongent, le temps de recevoir leur nouvel avion, certaines compagnies aériennes modernisent l'intérieur de leurs appareils déjà en service. Emirates est, par exemple, actuellement en train de rénover ses A380 et cela nous fournit un surplus d'activité », remarque Agnès Timbre.

La directrice générale observe par ailleurs « une forte poussée sur l'aviation d'affaires » pour laquelle Celso fournit également des coussins. D'autant qu'en plus des constructeurs historiques, de nouveaux acteurs tels qu'Aura Aero ou Voltaero commencent à industrialiser la fabrication de leurs petits aéronefs.

Six millions d'euros pour agrandir l'usine

Face à cette forte activité, Celso va devoir pousser les murs. La PME doit démarrer en septembre les travaux d'agrandissement de son usine à Bressols qui va doubler de taille, passant de 4.500 m2 à 7.000 m2. Une transformation qui va demander près de six millions d'euros d'investissement pour une entrée en service attendue d'ici un an.

« Au-delà du projet immobilier, l'autre grand défi, c'est de trouver du personnel », pointe Agnès Timbre. La PME emploie aujourd'hui 70 salariés et aimerait recruter 20 personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année.

« Comme il n'existe pas de formation spécifique pour découper de la mousse, nous formons des intérimaires en interne. Nous avons beaucoup de femmes en reconversion professionnelle qui étaient auparavant coiffeuses, prothésistes ongulaires, pâtissières... », illustre la dirigeante.

Outre l'aéronautique qui pèse 60% de son chiffre d'affaires, l'entreprise mène depuis sa création une stratégie active de diversification vers le médical ou la puériculture, ce qui lui a permis de passer sans encombre la crise sanitaire : « J'ai toujours eu la volonté de diversifier parce qu'il me semblait dangereux de dépendre d'un client ou d'un secteur d'activité unique. Nous ne faisons que 60% de l'aéronautique et pour nous, l'année 2020 s'est très bien passée et nous avons vite remboursé notre PGE. Pendant la crise, beaucoup ont parlé de diversification mais aujourd'hui je ne la vois pas. Beaucoup de sociétés se concentrent sur la montée des cadences mais restent du coup dans cette situation dangereuse», conclut la dirigeante.

