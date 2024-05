Aéronautique : Aura Aero s'allie avec Airbus pour certifier son futur avion régional électrique

Aura Aero continue de s'entourer pour passer le cap de la certification d'ERA, son avion de transport régional hybride de 19 places, dont l'entrée en service n'est pas attendue avant 2028, mais qui totalise déjà plus de 500 précommandes.

Le constructeur aéronautique toulousain révèle avoir signé un accord de coopération avec Airbus Protect, filiale du géant européen spécialisée dans la gestion des risques. « Travailler avec Aura Aero démontre la capacité d'Airbus Protect à aider des entreprises dans l'industrie aéronautique à gérer les risques à tous les niveaux, pas seulement dans les défis en matière de sécurité et cybersécurité mais aussi sur les aspects durabilité et en contribuant à la décarbonation de l'aviation régionale », indique Thierry Racaud, CEO d'Airbus Protect. C'est également l'occasion pour Airbus Protect d'étendre son expertise dans les nouvelles technologies telles que la propulsion hybride et les systèmes tout-électriques, ainsi que dans le cadre réglementaire de l'aviation générale (CS-23).

Lors du dernier salon du Bourget, Aura Aero avait déjà dévoilé un partenariat avec une autre filiale d'Airbus, Airbus Flight Academy Europe (AFAE), pour l'introduction des avions à propulsion électrique dans la formation des pilotes commerciaux et militaires.

Lire aussiAirbus, Elit'Avia, Safran.... Aura Aero engrange une moisson de précommandes et de partenariats au salon du Bourget

Sélection des fournisseurs et coopération avec l'EASA

Le mois dernier, au cours du salon aéronautique de Friedrichshafen en Allemagne, la PME avait annoncé avoir franchi deux jalons clés dans ce processus de certification. La société a lancé les premiers grands appels d'offres en vue de sélectionner les fournisseurs pour la fabrication de l'avion. D'autre part, en vue de l'obtention de la certification des autorités européennes et américaines pour son avion ERA, dont l'entrée en service est prévue avant 2030, Aura Aero a signé avec l'EASA, devenant ainsi « la première société à coopérer avec l'agence européenne pour la sécurité aérienne dans le domaine des avions électriques régionaux ».

En parallèle, le constructeur toulousain devrait dans les prochaines semaines lancer la campagne d'essai d'Integral E, son avion biplace électrique dans l'optique d'obtenir là encore une certification.

Lire aussiAéronautique : Aura Aero obtient le feu vert pour l'envol de son avion biplace électrique

Outre le développement de ses avions, le constructeur toulousain entend boucler une levée de fonds massive en 2024. Aura Aero a déjà levé 62 millions d'euros depuis sa création (dont 35 millions rien qu'en 2023) et projette pour cette année un nouveau tour de table de 150 millions d'euro. 2024 doit aussi marquer, pour la jeune société, le dépôt du permis de construire pour sa future usine d'avions électriques de 40.000 m2, toujours à l'aéroport Toulouse-Francazal. Un projet à 150 millions d'euros dont le montage financier est en cours de finalisation et qui devrait faire intervenir des collectivités mais aussi des acteurs privés. L'usine doit entrer en service en 2027 et employer à terme 1.500 personnes.